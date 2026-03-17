"Dziedzictwo", odcinek 866: Nana i Yusuf w pułapce! Ludzie gangstera uniemożliwiają im ucieczkę

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie narzekali na nudę, śledząc ostatnie losy bohaterów. Przypadkowe spotkanie Ferita i Ayse na ulicy błyskawicznie przerodziło się w scenę pełną napięcia, gdy policjantka bez wahania sięgnęła po broń, by uniemożliwić mu ucieczkę. W tym samym czasie obserwowaliśmy niezwykłą determinację Nany, która robiła wszystko, by zdobyć pieniądze na ulubione danie Yusufa. Jej wysiłki wreszcie zostały nagrodzone, lecz gdy już oboje mieli zasiąść do posiłku, ich spokój zburzyło niespodziewane pojawienie się Szakala. Poprzedni odcinek zostawił nas więc w momencie kulminacyjnym, podnosząc emocje do maksimum.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Dziedzictwo" odc. 866 - streszczenie

Nana i Yusuf, uciekając przed groźnym Szakalem, znajdują tymczasowe schronienie w przypadkowym, pustym lokum. Niestety, okazuje się, że są w pułapce, gdyż ludzie gangstera otoczyli budynek, uniemożliwiając im ucieczkę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy wraca właściciel mieszkania, który zamyka ich w łazience i wzywa policję. W międzyczasie Feritowi udaje się zbiec od Ayse, która mimo to nie poddaje się i zagrzewa swój zespół do kontynuowania poszukiwań. Ostatecznie Volkan zdaje Feritowi raport z bieżących wydarzeń.

"Dziedzictwo" odc. 866 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można go obejrzeć, mamy dla was wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 866. odcinka serialu "Dziedzictwo" zaplanowana jest na 22 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Serial opowiada dynamiczną historię, która na przestrzeni sezonów ewoluowała, skupiając się na losach różnych bohaterów, od dramatycznej relacji Seher i Yamana, po nowe wątki z udziałem Nany i Poyraza. To opowieść o odkupieniu, poświęceniu i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. Za sukcesem tej telenoweli stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również znakomita gra aktorska. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)