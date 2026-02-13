W poprzednim odcinku Nese przez pomyłkę zabrała akta, które Ayse miała zanieść na komendę. W teczce znalazł się także list sprzed lat adresowany do Ferita. Choć dokument trafił w ręce mężczyzny, nie zdążył go przeczytać, a Ayse postanowiła list spalić, nie wiedząc, że jeden fragment ocalał. Ferit ponownie zaczął podejrzewać, że Doga jest jego córką i wyznał Yamanowi, że zrobi wszystko, by poznać prawdę, nie zauważając, że Ayse podsłuchuje rozmowę. Przerażona kobieta poprosiła o pomoc Koraya. Tymczasem Nana, grożąc Kazimowi bronią, dowiedziała się, że to Idris zlecił podłożenie ładunku wybuchowego pod auto Yamana. Nese natomiast zaczęła chłodno traktować Volkana, który odkrył, że to tylko sposób, by utrzymać jego zainteresowanie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 835

Ferit, coraz bardziej pewny, że Ayse ukrywa przed nim ojcostwo Dogi, podejmie próbę zdemaskowania jej rzekomego kłamstwa. Tymczasem w związku Volkana i Nese dojdzie do przełomu – mężczyzna, stosując jej własne metody, da jej do myślenia. Nese w końcu przyzna, że dała się namówić koleżance na wzbudzanie zazdrości, aby ich relacja nie straciła na intensywności. Chociaż para pogodzi się i będzie mogła na nowo cieszyć się sobą, na horyzoncie pojawi się nowa rywalka, Basak, która ma zamiar zniszczyć ich szczęście. Równocześnie Yaman kategorycznie odrzuci propozycję pomocy od Acara w poszukiwaniach Idrisa, nie wiedząc, że Trucizna już wydał Idrisowi wyrok - ma on zabić Yamana w szpitalu.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 835. odcinek zostanie wyemitowany 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

