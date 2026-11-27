Nana i Poyraz potajemnie dokończą zadania w 1087. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz i Nana nie zamierzają pozwolić, by kolejne intrygi Cansel przekreśliły ich plany. W 1086. odcinku „Dziedzictwa” Cennet, podpuszczona przez synową, postawiła zakochanym następne trudne warunki. Tym razem chodzi o wykonanie zadań związanych z rodzinną tradycją. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz znajdą sprytny sposób, by poradzić sobie z przeszkodami. Z pomocą przyjaciół w tajemnicy dokończą skrzynię oraz sweter. Nie będą chcieli dopuścić, by Cansel ponownie pokrzyżowała ich plany i opóźniła zaręczyny.

Cennet pozna prawdę o własnej intrydze w 1087. odcinku „Dziedzictwa”

Oszustwo Nany i Poyraza ostatecznie wyjdzie na jaw. Wtedy sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót. Zdemaskowanie spisku sprawi, że Cennet sama będzie musiała wyjaśnić swoje zachowanie. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” matka Poyraza przyzna, że wymyśliła całą tradycję wyłącznie ze strachu przed wyprowadzką młodych. Nie chodziło więc tylko o przestrzeganie zwyczajów, ale przede wszystkim o obawę, że po zaręczynach syn i Nana opuszczą rodzinny dom. Tym sposobem rodzina Poyraza zażegna kryzys, a droga do oficjalnych zaręczyn wreszcie się otworzy. Cansel nie osiągnie więc celu, mimo że przez długi czas próbowała opóźniać związek Nany i Poyraza.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1087

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1087. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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