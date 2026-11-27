Nana i Poyraz potajemnie dokończą zadania w 1087. odcinku „Dziedzictwa”
Poyraz i Nana nie zamierzają pozwolić, by kolejne intrygi Cansel przekreśliły ich plany. W 1086. odcinku „Dziedzictwa” Cennet, podpuszczona przez synową, postawiła zakochanym następne trudne warunki. Tym razem chodzi o wykonanie zadań związanych z rodzinną tradycją. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz znajdą sprytny sposób, by poradzić sobie z przeszkodami. Z pomocą przyjaciół w tajemnicy dokończą skrzynię oraz sweter. Nie będą chcieli dopuścić, by Cansel ponownie pokrzyżowała ich plany i opóźniła zaręczyny.
Cennet pozna prawdę o własnej intrydze w 1087. odcinku „Dziedzictwa”
Oszustwo Nany i Poyraza ostatecznie wyjdzie na jaw. Wtedy sytuacja przybierze nieoczekiwany obrót. Zdemaskowanie spisku sprawi, że Cennet sama będzie musiała wyjaśnić swoje zachowanie. W 1087. odcinku „Dziedzictwa” matka Poyraza przyzna, że wymyśliła całą tradycję wyłącznie ze strachu przed wyprowadzką młodych. Nie chodziło więc tylko o przestrzeganie zwyczajów, ale przede wszystkim o obawę, że po zaręczynach syn i Nana opuszczą rodzinny dom. Tym sposobem rodzina Poyraza zażegna kryzys, a droga do oficjalnych zaręczyn wreszcie się otworzy. Cansel nie osiągnie więc celu, mimo że przez długi czas próbowała opóźniać związek Nany i Poyraza.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1087
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1087. zostanie wyemitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m.in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf