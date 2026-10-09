Dziedzictwo, odcinek 1053: Poyraz wybrał pierścionek zaręczynowy. Nana przyjmie oświadczyny? [ZDJĘCIA]

Ich fikcyjny ślub wciąż ma wpływ na relację w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

Relacja Nany i Poyraza zaczęła się zacieśniać od małżeństwa zawartego z konieczności. Nana potrzebowała ślubu, aby uniknąć deportacji z kraju. Poyraz nie wahał się ani chwili i zdecydował się jej pomóc licząc na to, że z czasem rozkocha w sobie kobietę, którą uratował z paskudnych rąk Trucizny. W 1045. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz, majacząc w gorączce, wyznał nawet Nanie miłość. Później para coraz wyraźniej zbliżała się do siebie, choć obecność Pelin ponownie wystawiła ich relację na próbę.

W 1052. odcinku „Dziedzictwa” Pelin dowie się, że Nana i Poyraz nie są prawdziwym małżeństwem. Informacja ta da jej nadzieję na odzyskanie dawnej miłości. Poyraz będzie jednak myślał już o przyszłości z Naną, a na dowód swojej miłości kupił ukochanej pierścionek, który planuje niebawem jej wręczyć.

Poyraz wybierze pierścionek dla Nany w 1053. odcinku „Dziedzictwa”

Po trudnych wydarzeniach Poyraz i Nana będą mieli chwilę tylko dla siebie. W 1053. odcinku „Dziedzictwa” Nana opatrzy mu dłoń i zatroszczy się o niego. Ich rozmowa oraz ciepło, które mu okaże, mocno poruszą Poyraza. Kiedy Nana wyjdzie, mężczyzna będzie pod wrażeniem jej oddania. Uzna, że jej obecność po raz kolejny potwierdza, iż dokonał właściwego wyboru i związał się z kobietą, którą naprawdę pokochał.

Wtedy Poyraz wyjmie z kieszeni koszuli etui. Otworzy je, a w środku zoboaczymy błyszczący pierścionek zaręczynowy. Nana nie będzie jednak niczego podejrzewać. Nie będzie wiedziała, że Poyraz przygotowuje dla niej tak ważną niespodziankę.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1053

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1053. zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Wolisz tureckie, czy polskie seriale? Tureckie Polskie Nie lubię ani jednych, ani drugich

6