Takie skarpetki niszczą stopy. Podolog ostrzega przed poważnymi deformacjami

Podolog zwraca uwagę na częsty błąd: dokładne dobieranie rozmiaru butów przy jednoczesnym ignorowaniu kwestii dopasowania skarpetek, co poważnie szkodzi stopom.

Ciasne skarpetki stale naciskają na palce, co jest bezpośrednią przyczyną wrastających paznokci i powstawania bolesnych deformacji.

Dowiedz się, dlaczego noszenie źle dopasowanych skarpetek to "prawdziwa udręka dla stóp" i sprawdź, jak chronić zdrowie swoich stóp!

Uwielbiane przez wielu skarpetki wywołują przerażenie u podologa

W dzisiejszych czasach, gdy mamy ogromny wybór butów, przed zakupem zazwyczaj starannie je przymierzamy, wybierając modele gwarantujące stopom maksymalny komfort. Zwracamy przy tym baczną uwagę na odpowiednią długość i szerokość obuwia, bo spędzenie kilku godzin w zbyt ciasnych butach byłoby dla każdego męczarnią. Paradoksalnie, zupełnie inaczej podchodzimy do wyboru skarpetek, często bagatelizując ich rozmiar. Ten ważny problem został poruszony w mediach społecznościowych przez podolog Katarzynę Garbarz. Zauważyła ona, że wiele osób zakłada zbyt krótkie skarpetki. Niestety, taki wybór nie tylko pogarsza komfort, ale również negatywnie wpływa na zdrowie stóp.

Buty sprawdzamy, mierzymy, dobieramy… a skarpetki? No właśnie. One też mogą być za małe. Dajmy tym stopom trochę miejsca.

– zaznacza ekspertka. Niestety, regularne noszenie przyciasnych skarpet może z biegiem czasu przynieść bolesne konsekwencje dla kondycji naszych stóp.

Dlaczego małe skarpetki prowadzą do haluksów?

Specjalistka w swoim nagraniu wideo zademonstrowała, w jaki sposób źle dopasowane skarpetki szkodzą stopom. Posługując się przykładem swojej pacjentki, pokazała bardzo ciasne stopki. Po ich zdjęciu wyraźnie było widać, że są one zbyt krótkie i nienaturalnie naprężone na stopie. Choć wydaje się to drobnostką, dla stóp to prawdziwy koszmar. Mała, mocno naciągnięta skarpeta wywołuje ciągły nacisk na palce, powodując ich ściąganie i podwijanie. Taka sytuacja to szybka droga do bolesnych zniekształceń, na przykład palców młotkowatych czy haluksów. Ponadto silny ucisk wywierany na paznokcie bardzo często przyczynia się do ich wrastania oraz poważnie zaburza właściwe krążenie krwi w obrębie kończyn dolnych.

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