"Dziedzictwo" - ile lat mają aktorzy z serialu? Od najmłodszego do najstarszego

Leon Pietrzak
2026-04-14 23:03

Turecki serial "Dziedzictwo" niezmiennie elektryzuje widzów w Polsce. Chemia między bohaterami na ekranie jest niezaprzeczalna, ale czy wiecie, jak duża różnica wieku dzieli ich w prawdziwym życiu? Niektóre różnice mogą naprawdę zaskoczyć! Przygotowaliśmy zestawienie, które odkrywa wszystkie karty. Sprawdź, ile lat mają Twoi ulubieni aktorzy z popularnej telenoweli "Emanet".

Dziedzictwo. Seher i Yaman

Grafika promująca serial "Emanet"

Serialowy Yaman jest starszy od Seher o 16 lat!

To jedna z tych informacji, które najbardziej zaskakują fanów! Na ekranie tworzyli burzliwy, ale pełen namiętności związek, który śledziły miliony. W rzeczywistości odtwórców głównych ról z pierwszych sezonów dzieli aż 16 lat różnicy. Halil İbrahim Ceyhan, czyli serialowy Yaman, w 2026 roku ma już 43 lata. Jego ekranowa partnerka, Sıla Türkoğlu, która wcielała się w postać Seher, to zaledwie 27-letnia aktorka. Ta metrykalna przepaść zupełnie nie przeszkodziła im w stworzeniu jednej z najbardziej ikonicznych i wiarygodnych par w świecie tureckich seriali.

Ile lat mają aktorzy z serialu "Dziedzictwo"? Od najmłodszego do najstarszego

Obsada "Dziedzictwa" to prawdziwy wachlarz pokoleń – od najmłodszych talentów po doświadczonych weteranów tureckiej sceny. Serca widzów bez wątpienia skradł mały Berat Rüzgar Özkan, czyli serialowy Yusuf, który ma zaledwie 10 lat. Po zmianach w fabule, u boku Yamana pojawiła się nowa główna bohaterka, Nana, grana przez Nanę Stambolishvili. Z kolei w nowszych sezonach ważną postacią stał się Poyraz, w którego wciela się Nik Xhelilaj. Gruzińska aktorka ma 35 lat, natomiast jej albański partner z planu – 42. Dzieli ich więc 7 lat, czyli znacznie mniej niż w przypadku pierwszej głównej pary.

Różnice wieku w obsadzie często dodają historiom głębi, a w przypadku "Dziedzictwa" pozwalają budować skomplikowane relacje międzypokoleniowe, które są solą tej opowieści. Kto jeszcze zaskakuje swoją metryką? Aby lepiej zobrazować ten pokoleniowy przekrój, postanowiliśmy przedstawić wiek aktorów chronologicznie – od najmłodszego do najstarszego członka obsady:

  • Berat Rüzgar Özkan (Yusuf) – 11 lat, ur. 16 września 2014 r.
  • Seda Dadaşova (Yasemin) – 24 lata, ur. 1 stycznia 2002 r.
  • Gülderen Güler (Kiraz) – 26 lat, ur. 5 września 1999 r.
  • Sıla Türkoğlu (Seher) – 27 lat, ur. 18 kwietnia 1999 r.
  • Hilal Yıldız (Zuhal) – 29 lat, ur. 1 stycznia 1997 r.
  • İpek Arkan (Duygu) – 29lat, ur. 9 lutego 1997 r.
  • Derya Oğuz Ertün (Fırat) – 30 lat, ur. 1 stycznia 1996 r.
  • Zeynep Naz Eyüboğlu (Neslihan) – 29 lat, ur. 12 maja 1996 r.
  • Gözde Gürkan (Begüm) – 31 lat, ur. 10 września 1994 r.
  • Adnan Mehmet Ali Aslan (İbrahim "Ibo") – 32 lat, ur. 1 stycznia 1994 r.
  • Tolga Pancaroğlu (Ziya) – 34 lata, ur. 19 kwietnia 1991 r.
  • Nana Stambolishvili (Nana) – 36 lat, ur. 1 stycznia 1990 r.
  • Melih Özkaya (Komisarz Ali) – 38 lat, ur. 11 sierpnia 1987 r.
  • Oğuz Yağcı (Nedim) – 42 lat, ur. 1 stycznia 1984 r.
  • Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) – 43 lata, ur. 13 grudnia 1982 r.
  • Nik Xhelilaj (Poyraz) – 43 lata, ur. 5 marca 1983 r.
  • Özge Ağyar (Karanfil) – 44 lata, ur. 1 stycznia 1982 r.
  • Gülay Özdem (İkbal) – 47 lat, ur. 15 maja 1978 r.
  • Binnaz Ekren (Adalet) – 49 lat, ur. 5 kwietnia 1977 r.
  • Onur Çınar Saraçer (Canan, matka Yamana) – 52 lat, ur. 28 lipca 1973 r.
  • Ömer Gecü (Cenger) – 53 lata, ur. 27 lipca 1972 r.
  • Ferda Işıl (Sultan Hala) – 79 lat, ur. 4 sierpnia 1946 r.
