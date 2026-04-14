"Dziedzictwo" - ile lat mają aktorzy z serialu? Od najmłodszego do najstarszego

Serialowy Yaman jest starszy od Seher o 16 lat!

To jedna z tych informacji, które najbardziej zaskakują fanów! Na ekranie tworzyli burzliwy, ale pełen namiętności związek, który śledziły miliony. W rzeczywistości odtwórców głównych ról z pierwszych sezonów dzieli aż 16 lat różnicy. Halil İbrahim Ceyhan, czyli serialowy Yaman, w 2026 roku ma już 43 lata. Jego ekranowa partnerka, Sıla Türkoğlu, która wcielała się w postać Seher, to zaledwie 27-letnia aktorka. Ta metrykalna przepaść zupełnie nie przeszkodziła im w stworzeniu jednej z najbardziej ikonicznych i wiarygodnych par w świecie tureckich seriali.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

Ile lat mają aktorzy z serialu "Dziedzictwo"? Od najmłodszego do najstarszego

Obsada "Dziedzictwa" to prawdziwy wachlarz pokoleń – od najmłodszych talentów po doświadczonych weteranów tureckiej sceny. Serca widzów bez wątpienia skradł mały Berat Rüzgar Özkan, czyli serialowy Yusuf, który ma zaledwie 10 lat. Po zmianach w fabule, u boku Yamana pojawiła się nowa główna bohaterka, Nana, grana przez Nanę Stambolishvili. Z kolei w nowszych sezonach ważną postacią stał się Poyraz, w którego wciela się Nik Xhelilaj. Gruzińska aktorka ma 35 lat, natomiast jej albański partner z planu – 42. Dzieli ich więc 7 lat, czyli znacznie mniej niż w przypadku pierwszej głównej pary.

Różnice wieku w obsadzie często dodają historiom głębi, a w przypadku "Dziedzictwa" pozwalają budować skomplikowane relacje międzypokoleniowe, które są solą tej opowieści. Kto jeszcze zaskakuje swoją metryką? Aby lepiej zobrazować ten pokoleniowy przekrój, postanowiliśmy przedstawić wiek aktorów chronologicznie – od najmłodszego do najstarszego członka obsady:

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf) – 11 lat , ur. 16 września 2014 r.

, ur. 16 września 2014 r. Seda Dadaşova (Yasemin) – 24 lata , ur. 1 stycznia 2002 r.

, ur. 1 stycznia 2002 r. Gülderen Güler (Kiraz) – 26 lat , ur. 5 września 1999 r.

, ur. 5 września 1999 r. Sıla Türkoğlu (Seher) – 27 lat , ur. 18 kwietnia 1999 r.

, ur. 18 kwietnia 1999 r. Hilal Yıldız (Zuhal) – 29 lat, ur. 1 stycznia 1997 r.

İpek Arkan (Duygu) – 29lat , ur. 9 lutego 1997 r.

, ur. 9 lutego 1997 r. Derya Oğuz Ertün (Fırat) – 30 lat , ur. 1 stycznia 1996 r.

, ur. 1 stycznia 1996 r. Zeynep Naz Eyüboğlu (Neslihan) – 29 lat , ur. 12 maja 1996 r.

, ur. 12 maja 1996 r. Gözde Gürkan (Begüm) – 31 lat , ur. 10 września 1994 r.

, ur. 10 września 1994 r. Adnan Mehmet Ali Aslan (İbrahim "Ibo") – 32 lat, ur. 1 stycznia 1994 r.

Tolga Pancaroğlu (Ziya) – 34 lata , ur. 19 kwietnia 1991 r.

, ur. 19 kwietnia 1991 r. Nana Stambolishvili (Nana) – 36 lat , ur. 1 stycznia 1990 r.

, ur. 1 stycznia 1990 r. Melih Özkaya (Komisarz Ali) – 38 lat , ur. 11 sierpnia 1987 r.

, ur. 11 sierpnia 1987 r. Oğuz Yağcı (Nedim) – 42 lat , ur. 1 stycznia 1984 r.

, ur. 1 stycznia 1984 r. Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) – 43 lata, ur. 13 grudnia 1982 r.

Nik Xhelilaj (Poyraz) – 43 lata , ur. 5 marca 1983 r.

, ur. 5 marca 1983 r. Özge Ağyar (Karanfil) – 44 lata , ur. 1 stycznia 1982 r.

, ur. 1 stycznia 1982 r. Gülay Özdem (İkbal) – 47 lat , ur. 15 maja 1978 r.

, ur. 15 maja 1978 r. Binnaz Ekren (Adalet) – 49 lat , ur. 5 kwietnia 1977 r.

, ur. 5 kwietnia 1977 r. Onur Çınar Saraçer (Canan, matka Yamana) – 52 lat , ur. 28 lipca 1973 r.

, ur. 28 lipca 1973 r. Ömer Gecü (Cenger) – 53 lata , ur. 27 lipca 1972 r.

, ur. 27 lipca 1972 r. Ferda Işıl (Sultan Hala) – 79 lat, ur. 4 sierpnia 1946 r.