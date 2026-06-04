Dramatyczne zdarzenie w Sosnowcu. Policjant na urlopie uratował kobietę

Błyskawiczna reakcja policjanta w Sosnowcu. Uratował kobietę na ulicy Mościckiego

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Mościckiego. Młodszy aspirant Sebastian Warliński, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, przebywał akurat na urlopie. Przejeżdżając przez miasto, zauważył na chodniku kobietę w trakcie gwałtownego ataku padaczki. Nie wahając się ani chwili, policjant natychmiast zatrzymał się, by udzielić pomocy, wezwał zespół ratownictwa medycznego i wraz z innymi świadkami zabezpieczył poszkodowaną. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusz monitorował jej oddech, dbając o to, by nie stała się jej krzywda.

To nie pierwsza taka interwencja. Policjant z drogówki to prawdziwy bohater

Postawa, jaką wykazał się młodszy aspirant Sebastian Warliński, nie jest przypadkowa i potwierdza jego oddanie służbie. Jak się okazuje, policjant z sosnowieckiej drogówki już wcześniej udowodnił, że jest gotów do działania o każdej porze, nawet w czasie wolnym od pracy. W ubiegłych latach zasłynął z dwóch podobnych interwencji, kiedy to będąc po służbie, ujął nietrzeźwych kierowców odpowiedzialnych za spowodowanie kolizji. Jego konsekwentna czujność i gotowość do niesienia pomocy pokazują, że policjantem jest się przez całą dobę, a nie tylko podczas noszenia munduru.

Źródło: Policja.pl