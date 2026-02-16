Dramatyczne sceny w "M jak miłość". Paweł ukrywa się w lesie i obserwuje bliskich

Kiedy emisja 1912. odcinka "M jak miłość"?

Premierę zaplanowano na wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2. Fabuła skupi się na losach Pawła, który po tragicznej śmierci Franki porzucił dotychczasowe życie. Od momentu nocnej ucieczki z Grabiny, gdzie zostawił syna pod opieką babci, nikt nie miał z nim kontaktu. Marysia Rogowska, choć pełna obaw, postanowiła dać synowi czas na przeżycie żałoby i nie wymuszała na nim szybkiego powrotu.

Zduński zrywa kontakt z bliskimi

Przyszłość Pawła i jego relacji z małym Antosiem stoi pod znakiem zapytania. Mężczyzna izoluje się od otoczenia, ignorując telefony od matki oraz wiadomości od przyjaciół. Milczenie Zduńskiego przerywa dopiero inicjatywa Magdy, która jako jedyna domyśla się miejsca pobytu dawnej miłości. Budzyńska postanawia sprawdzić trop prowadzący do miejsca, które w przeszłości było już azylem Pawła.

Magda i Andrzej w Kampinosie

Przeczucie nie myli Magdy. Wraz z Andrzejem udaje się do opuszczonej leśniczówki w Kampinosie. Para dociera na miejsce, jednak zastaje zamknięte drzwi. Budynek sprawia wrażenie niezamieszkałego, co usypia czujność przybyłych. Nie decydują się na siłowe wejście do środka, nieświadomi, że poszukiwany znajduje się tuż obok. Zduński obserwuje przyjaciół z ukrycia, czekając, aż odjadą.

Ucieczka w alkohol

Paweł celowo unika konfrontacji z bliskimi. Ból po stracie żony jest wciąż zbyt silny, by mógł wrócić do normalnego funkcjonowania i opieki nad dzieckiem. Mężczyzna pozostaje w leśniczówce, gdzie próbuje uśmierzyć cierpienie alkoholem. Do spotkania z Magdą i Andrzejem w tym odcinku ostatecznie nie dojdzie, a powrót Zduńskiego do Grabiny wciąż pozostaje niepewny.