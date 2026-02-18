Spis treści
W poprzednim odcinku (363) Hakan odkrył wspólnika Gozde i namierzył go. Zeynep spotkała się z Gozde w lesie i straciła przytomność. Halil znalazł żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznała mu prawdę. Policja oskarżyła Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu były jej odciski palców. Halil robił wszystko, by ratować żonę. Eren odkrył, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep i oskarżył matkę o kłamstwo.
„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 364
Halil celowo trafia do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierza Fikreta, gdy ten próbuje sprzedaż biżuterię Songul. Łapią go i przekazują policji. Zeynep odzyskuje wolność po zeznaniach Fikreta. Songul jest poszukiwana i wałęsa się po ulicach, szukając jedzenia w śmietnikach. Zeynep zaczyna podejrzewać, że jest w ciąży. Songul poprzysięga jej zemstę.
"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 364. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.
W serialu występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)