M jak miłość: Anna będzie nową kochanką Budzyńskiego. Zacznie się od kłamstwa

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-02-18 11:42

Spokój w małżeństwie Budzyńskich znów zostanie wystawiony na próbę. W 1912. odcinku "M jak miłość" u boku prawnika pojawi się charyzmatyczna Anna Sadowska. Klientka nie ograniczy się do podziękowań za wygrany proces i przejdzie do ofensywy. Niewinny bukiet kwiatów może stać się zarzewiem kolejnego kryzysu, zwłaszcza że Andrzej ma już na sumieniu zdradę.

Nowe zagrożenie dla małżeństwa Budzyńskich

Widzowie Dwójki zobaczą ten wątek we wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 20.55. Do kancelarii Andrzeja wkroczy Anna Sadowska – postać, która może sporo namieszać w życiu prawnika. Po pomyślnym zakończeniu sprawy sądowej kobieta postanowi osobiście wyrazić wdzięczność mecenasowi. Szybko okaże się jednak, że jej intencje wykraczają daleko poza relacje zawodowe, a sam Budzyński ewidentnie wpadnie jej w oko.

Dwuznaczna propozycja w biurze mecenasa

Sadowska nie będzie ukrywać, że prawnik zrobił na niej piorunujące wrażenie, nie tylko jako profesjonalista. Podczas wizyty w biurze zasugeruje spotkanie na gruncie prywatnym.

Byłam w pobliżu i jeszcze raz chciałam podziękować za wygraną sprawę… Fantastyczna robota! - uzna Anna, ale na tym nie skończy. - Mam nadzieję, że… mimo zakończenia sprawy, jeszcze kiedyś na siebie wpadniemy… Gdzieś w mieście? – rzuci z uśmiechem.

– Warszawa jest mała, więc pewnie tak – odpowie wymijająco Andrzej, który początkowo nie podejmie flirtu.

Tajemniczy prezent trafi w ręce żony

Wymijająca odpowiedź prawnika nie zniechęci adoratorki, która postanowi działać znacznie odważniej. Sadowska wyśle do kancelarii bukiet kwiatów wraz z bilecikiem zawierającym zaproszenie na kolację. Przesyłka trafi w ręce Budzyńskiego, który postanowi wybrnąć z sytuacji w ryzykowny sposób. Mężczyzna wręczy kwiaty swojej żonie, zatajając ich prawdziwe pochodzenie, jednak dołączony do nich liścik może zdradzić jego tajemnicę.

Choć początkowo Magda nie zorientuje się w intrydze nowej znajomej męża, sytuacja wydaje się niebezpieczna dla stabilności ich związku. Budzyńscy mają za sobą traumatyczne przeżycia związane ze zdradą Andrzeja z Julią, co niemal doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa. Bezpośredniość i determinacja Anny Sadowskiej to sygnał, że lojalność prawnika ponownie zostanie wystawiona na ciężką próbę, a nowa bohaterka nie zamierza tak łatwo zrezygnować ze swojego celu.

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki