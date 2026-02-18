M jak miłość: Anna będzie nową kochanką Budzyńskiego. Zacznie się od kłamstwa

Nowe zagrożenie dla małżeństwa Budzyńskich

Widzowie Dwójki zobaczą ten wątek we wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 20.55. Do kancelarii Andrzeja wkroczy Anna Sadowska – postać, która może sporo namieszać w życiu prawnika. Po pomyślnym zakończeniu sprawy sądowej kobieta postanowi osobiście wyrazić wdzięczność mecenasowi. Szybko okaże się jednak, że jej intencje wykraczają daleko poza relacje zawodowe, a sam Budzyński ewidentnie wpadnie jej w oko.

Dwuznaczna propozycja w biurze mecenasa

Sadowska nie będzie ukrywać, że prawnik zrobił na niej piorunujące wrażenie, nie tylko jako profesjonalista. Podczas wizyty w biurze zasugeruje spotkanie na gruncie prywatnym.

– Byłam w pobliżu i jeszcze raz chciałam podziękować za wygraną sprawę… Fantastyczna robota! - uzna Anna, ale na tym nie skończy. - Mam nadzieję, że… mimo zakończenia sprawy, jeszcze kiedyś na siebie wpadniemy… Gdzieś w mieście? – rzuci z uśmiechem.

– Warszawa jest mała, więc pewnie tak – odpowie wymijająco Andrzej, który początkowo nie podejmie flirtu.

Tajemniczy prezent trafi w ręce żony

Wymijająca odpowiedź prawnika nie zniechęci adoratorki, która postanowi działać znacznie odważniej. Sadowska wyśle do kancelarii bukiet kwiatów wraz z bilecikiem zawierającym zaproszenie na kolację. Przesyłka trafi w ręce Budzyńskiego, który postanowi wybrnąć z sytuacji w ryzykowny sposób. Mężczyzna wręczy kwiaty swojej żonie, zatajając ich prawdziwe pochodzenie, jednak dołączony do nich liścik może zdradzić jego tajemnicę.

Choć początkowo Magda nie zorientuje się w intrydze nowej znajomej męża, sytuacja wydaje się niebezpieczna dla stabilności ich związku. Budzyńscy mają za sobą traumatyczne przeżycia związane ze zdradą Andrzeja z Julią, co niemal doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa. Bezpośredniość i determinacja Anny Sadowskiej to sygnał, że lojalność prawnika ponownie zostanie wystawiona na ciężką próbę, a nowa bohaterka nie zamierza tak łatwo zrezygnować ze swojego celu.