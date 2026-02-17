Dramatyczne sceny na ślubie w "M jak miłość". W ostatniej chwili wydarzy się cud

Historia aktora "M jak miłość" wpisana w scenariusz

Wątek Michała Winiara czerpie bezpośrednio z życiorysu wcielającego się w tę postać Tomasza Rożniatowskiego. Aktor jest weteranem misji w Afganistanie, gdzie w 2011 roku stracił rękę po wybuchu miny. Początkowo pracował na planie jako konsultant wojskowy, jednak producenci dostrzegli jego potencjał i powierzyli mu rolę. Postać Michała, podobnie jak odtwórca roli, jest byłym żołnierzem zmagającym się z traumą i fizyczną niepełnosprawnością.

Nie przegap: Zaskakujący zwrot w "M jak miłość". To zdjęcie zdradza przyszłość bohaterów

Emisja przełomowego odcinka w TVP2

Premierowa emisja 1911. epizodu zaplanowana jest na poniedziałek, 23 lutego 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie Dwójki. Fabuła koncentruje się na konsekwencjach dawnych decyzji Winiara, który po wypadku na froncie porzucił Ewelinę, nie chcąc być dla niej ciężarem. Mimo upływu czasu i nowego związku kobiety, uczucie między dawnymi kochankami nie wygasło. W dniu planowanej uroczystości kobieta stanie przed dramatycznym dylematem między lojalnością wobec narzeczonego a głosem serca.

Kluczowa rola Matyldy w walce o miłość

Decyzja o przerwaniu ceremonii nie przyjdzie Michałowi łatwo. Mężczyzna od rana będzie bił się z myślami, niepewny słuszności swoich działań. Przełom nastąpi dopiero po zdecydowanej interwencji Matyldy. Bohaterka grana przez Klementynę Lamort w ostrych słowach zmobilizuje weterana do działania, nie przebierając w środkach wyrazu.

"- Nie wstyd ci trochę? Przed Jankiem? Boisz się porozmawiać z dziewczyną? Ja wiem, że to może być trudne, żeby przyznać się do błędu... Ale jesteś super hero. Ogarnij się… I weź sprawy w swoje ręce! Inaczej będziesz cholernie żałował!" - powie Matylda w serialu.

Dramatyczny rajd do urzędu

Mocne słowa przyjaciółki odniosą zamierzony skutek. Winiar natychmiast wsiądzie do samochodu i ruszy w stronę Urzędu Stanu Cywilnego, by zapobiec małżeństwu ukochanej. Były żołnierz jest gotowy nie tylko przerwać uroczystość, ale także poprosić dawną partnerkę o rękę.

Zaskakujący finał przed ołtarzem

Zwieńczenie 1911. odcinka przyniesie niespodziewane rozstrzygnięcie. Niedoszła panna młoda zdecyduje się uciec z własnego ślubu i wybrać Michała na swojego męża. Ewelina przyjmie oświadczyny Winiara, a para natychmiast rozpocznie planowanie swojej własnej, wspólnej przyszłości.

24