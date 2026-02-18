"Barwy szczęścia", odcinek 3324: Dorota przeżywa wstrząs, gdy Radomir wyznaje, że ma żonę i dziecko

Emocje w serialu "Barwy szczęścia" ostatnio znów sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się na kilku frontach. Asia, szukając porady u Natalii w sprawie Daniela, dowiedziała się, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie nie lada wyzwaniem, choć iskierkę nadziei dał jej Staszek, sugerując, że mogą mieć na niego haka. Tymczasem Łukasz, licząc na bestseller, podzielił się z Kasią planem napisania książki o swoim porwaniu, co nie tylko nie spodobało się Górce, ale też sprowokowało Celinę do zasugerowania mu terapii. Na tle tych dramatów, u Doroty zagościła miłość – po nocy spędzonej z Radomirem wyraźnie odżyła i z niecierpliwością czekała na kolejne spotkanie. Bohaterowie stanęli więc przed nowymi dylematami i szansami, które z pewnością wpłyną na ich przyszłość.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3324 - streszczenie

Hubert będzie zmagał się z przygnębieniem po tym, jak opuściła go córka. Jego zły stan psychiczny pogłębią dodatkowo żądania finansowe siostry, Iwony, która domaga się spłaty swojej części domu w kwocie przekraczającej możliwości rodziny. To jednak nie koniec problemów Pyrków, ponieważ Jaworski przyniesie im złe wieści o zatwierdzeniu planu budowy drogi na Zacisznej, co może wiązać się z koniecznością sprzedaży ich nieruchomości. W życiu Doroty również nastąpi dramatyczny zwrot akcji, gdy Radomir wreszcie zdobędzie się na szczerość i ujawni, że ma rodzinę - żonę i dziecko. Na szczęście nie zabraknie też pozytywnych momentów: Malwina i Herman, otoczeni wsparciem bliskich, dokonają uroczystego otwarcia swojego Centrum Ruchu.

"Barwy szczęścia" odc. 3324 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wątkami, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 3324. odcinka „Barw szczęścia” odbędzie się w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, opowiadając o perypetiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy znanych i lubianych rodzin, które na co dzień mierzą się z wyzwaniami, miłością, zdradą i przyjaźnią. To historie bliskie sercu każdego z nas, pełne wzruszeń i życiowych prawd. Dzięki wielowątkowej fabule i wyrazistym postaciom produkcja niezmiennie gości w czołówce najchętniej oglądanych polskich seriali. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)