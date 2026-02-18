W poprzednim odcinku (4159) Janek nie zdołał wyjaśnić Kindze, dlaczego ukrył przed nią wieczór spędzony u Lilki, co wywołało spiralę wzajemnych oskarżeń i pretensji. Sytuację dodatkowo zaogniła decyzja Lilki o wyjeździe z Polą z Wrocławia. Borys wykorzystał swoją kartę przetargową i zadomowił się w willi Olszewskich, licząc na korzyści z transakcji z Bolesławem oraz ochronę przed kibolami, choć Eliza ostrzegła go, że cierpliwość jej męża ma granice. Olek miał trudności w partnerstwie z Różą – teściowa mieszała w jego terminarzu, podbierała klientki i odrzucała propozycje zmian, fundując mu zaskakującą metamorfozę.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4160

Kinga konsultuje się z prawnikiem - nie zamierza pozwolić, by Lilka zabrała Polę z Wrocławia. Oczekuje, że i Janek będzie walczył o córkę. Ten próbuje mediować między kobietami, wciąż starając się załagodzić konflikt. Jednak, gdy Kinga wprost grozi Lilce odebraniem praw rodzicielskich, Janek ma dość… Igę zaskakuje nagła przyjaźń Alana z Jamesem. Przystojny astrofizyk staje się powiernikiem jej chłopaka, załatwia mu też pracę. Idze jednak coś nie pasuje w tej relacji. A może po prostu czuje się odstawiona na boczny tor? Jolka ciągle odwleka rozstanie z Mikim, nie chce go denerwować przed egzaminami. Tomek zaś źle się czuje w roli tego trzeciego. Nie mogąc dłużej oszukiwać Mikiego, postanawia sam się z nim rozmówić. Z drogi zawraca go niespodziewany telefon.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4160. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

