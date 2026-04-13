Dramatyczne chwile u Rogowskich. Artur odwróci się od żony w najgorszym momencie

Agnieszka Pyź
2026-04-13 11:39

W 1926. odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) boleśnie przekona się, że nie może już polegać na Arturze (Robert Moskwa). Mężczyzna dobitnie udowodni, iż to młoda pani doktor Joanna (Dominika Sakowicz) znajduje się na szczycie jego priorytetów. Rogowski w bezczelny sposób zarzuci małżonce, że zepchnęła go na margines, skupiając się wyłącznie na opiece nad wnukiem Antosiem i zamartwianiu się losem Pawła (Rafał Mroczek). Mąż posunie się do podłych kłamstw, byle tylko spędzić czas u boku młodszej koleżanki po fachu, odmawiając żonie jakiegokolwiek współczucia w niezwykle trudnych chwilach.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe

Emisja 1926. odcinka serialu M jak miłość na antenie TVP2

Fascynacja Joanną całkowicie odbierze Arturowi w 1926. odcinku "M jak miłość" zdrowy rozsądek, prowokując go do nieuzasadnionych ataków na Marysię. Zaledwie chwilę temu wydawało się, że kobieta ma w mężu ogromne oparcie, a on sam chętnie pomagał przy małym Antosiu i dbał o komfort psychiczny swojej zmagającej się z problemami partnerki.

Rodzinny dramat u Rogowskich. W M jak miłość Artur woli towarzystwo Joanny

Od dobrych czterech miesięcy małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość" przypomina pole bitwy, na którym Marysia w pojedynkę walczy o przetrwanie ich wieloletniego związku. Artur natomiast ignoruje problemy, szukając każdej możliwej okazji do przebywania w towarzystwie młodej kardiolożki, którą sam zatrudnił w lipnickiej przychodni. W tym samym czasie jego żona samodzielnie wychowuje synka Pawła i odchodzi od zmysłów na myśl o swoim dorosłym dziecku, które zniknęło bez śladu w miesiąc po pogrzebie Franki (Dominika Kachlik) i konsekwentnie unika kontaktu z zatroskanymi bliskimi.

M jak miłość, odcinek 1926: Artur bezczelnie zarzuci Marysi, że już ją nie obchodzi. Nie okaże żonie współczucia w najgorszej chwili - ZDJĘCIA
Artur bezlitośnie atakuje żonę w 1926. odcinku M jak miłość

Zanim na ekranach w 1926. odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą wstrząsającą walkę o życie Pawła, a Marysia w panice rzuci się na ratunek własnemu synowi, Artur zaprezentuje się jako wyrachowany egoista. Zamiast udzielić partnerce realnego i tak potrzebnego jej wsparcia, Rogowski obarczy ją absurdalnymi pretensjami, twierdząc, że nagle przestał być dla niej ważny. Cała ta sytuacja sprawi, że stosunki między małżonkami staną się niezwykle chłodne.

Zdrada i manipulacje. Artur z M jak miłość knuje intrygę przeciwko Marysi

Sobotni poranek w 1926. odcinku serialu "M jak miłość" rozpocznie się od mocnego zgrzytu, gdy Artur sucho oznajmi, że nie zamierza pomóc w opiece nad małym Antosiem. Zamiast tego z radością pobiegnie na zaplanowany dyżur kardiologiczny do przychodni, gdzie czekać na niego będzie urocza Joanna. To da mu perfekcyjny pretekst do pogłębiania relacji z lekarką, która ewidentnie zawróciła mu w głowie. Nawet przez ułamek sekundy nie pomyśli o tym, by zostać w domu i odciążyć zapracowaną żonę w nadmiarze codziennych obowiązków.

- Dzień profilaktyki kardiologicznej. To dziś. Mówiłem ci przecież, to pomysł Joanny... Pięknie, moja żona już w ogóle mnie nie słucha... - Rogowski bezczelnie zarzuci Marysi, że przestał się dla nie liczyć.

Szokujący finał w M jak miłość. Życie Zduńskiego zawiesi się na włosku

Co więcej, w 1926. odcinku telenoweli "M jak miłość" Artur przejdzie samego siebie w kwestii zadziwiającego braku empatii. Gdy Marysia w zaufaniu zwierzy mu się z przerażających koszmarów sennych, w których jej syn Paweł niespodziewanie traci życie, spotka się z absolutną ścianą chłodu ze strony męża.

- W dzień martwisz się o Pawła, rozmyślasz o najczarniejszych scenariuszach, a w nocy twój mózg po prostu je wyświetla... To się zdarza. To manifestacja naszych obaw, a nie przepowiednia - wyjaśni Rogowski, a coraz zmęczona i przybita Marysia przyzna mu rację.

Zaledwie parę godzin później, jak zobaczymy w 1929. odcinku "M jak miłość", ponure wizje Marysi ziszczą się w najbardziej dramatyczny i bolesny sposób. Zrozpaczona kobieta natrafi na konającego Pawła w jego własnym mieszkaniu. Zduński znajdzie się w stanie krytycznym po niefortunnym zmieszaniu silnych leków nasennych z dużymi dawkami alkoholu. W tych rozdzierających serce i decydujących o życiu chwilach Artur ponownie brutalnie zawiedzie – całkowicie pochłonięty towarzystwem pięknej Joanny, nawet nie raczy odebrać dzwoniącego telefonu od wzywającej natychmiastowej pomocy żony.

