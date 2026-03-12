M jak miłość, odcinek 1918:. Piotrek załamie się po odnalezieniu brata

Kiedy oglądać 1918 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Emisję 1918 odcinka uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość” zaplanowano na wtorek 17 marca 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie stacji TVP2. Właśnie wtedy małżeństwo Zduńskich wreszcie natrafi na trop zaginionego Pawła, który po stracie swojej ukochanej żony Franki całkowicie wycofał się z dotychczasowego funkcjonowania. Jego przedłużająca się izolacja oraz unikanie jakichkolwiek kontaktów z najbliższymi jedynie spotęgują rodzinną tragedię i powszechne poczucie bezradności.

Piotrek załamany po spotkaniu z bratem

Pomimo ogromnych starań ze strony Piotrka, aby nakłonić bliźniaka do racjonalnego myślenia, konfrontacja słowna nie przyniesie spodziewanych rezultatów.

- Nie potrafisz odpuścić - rzuci Paweł, kiedy brat bliźniak przyjedzie specjalnie, by z nim porozmawiać. Co prawda, siądzie ze Zduńskimi do jednego stołu, ale powie wprost, że chce po prostu przetrwać kolejne dni. Paweł nadal nie zdecyduje się wrócić do domu i jasno pokaże, że potrzebuje samotności. Dla Piotrka będzie to ogromny cios, bo zobaczy na własne oczy, jak bardzo bliźniak się załamał.

Konsekwencje tego niezwykle trudnego spotkania szybko odbiją się na psychice samego Zduńskiego. Świadomość całkowitej niemocy wobec rozpaczy brata sprawi, że mężczyzna wyruszy w drogę powrotną do Warszawy w fatalnej kondycji emocjonalnej.

Nawet zaręczyny w rodzinie nie pocieszą Piotrka

Podczas podróży na ulicę Deszczową troskliwa żona będzie starała się oderwać uwagę męża od ponurych myśli. W tym samym momencie zatelefonuje do nich Lenka, chcąc upewnić się o planowanej godzinie przyjazdu rodziców. W trakcie połączenia Zduńska dostrzeże na ekranie odświętnie przystrojoną altanę ogrodową i natychmiast domyśli się, że szykuje się wielka uroczystość z udziałem Krystyny Filarskiej oraz Łukasza Buczaka. Córka dość nieporadnie spróbuje zatuszować wpadkę i błyskawicznie zakończy rozmowę, ale dla Kingi wszystko będzie już w pełni klarowne. Rozbawiona kobieta z delikatnym uśmiechem zechce natychmiast podzielić się swoimi wnioskami z partnerem.

– Słyszałeś? A może pan Łukasz…

Reakcja pogrążonego w czarnych myślach Zduńskiego na te rewelacje kompletnie zaskoczy jego pełną entuzjazmu małżonkę.

– Przepraszam cię kochanie, ale tyle się dzieje, że nie mam do tego głowy – odpowie cicho Zduński.

Dopiero w tej konkretnej chwili bohaterka grana przez Katarzynę Cichopek z całą mocą uświadomi sobie, w jak głębokiej rozpaczy znajduje się jej ukochany.

Nadchodzące epizody w telewizyjnej Dwójce udowodnią, że żadne pozytywne nowiny ze strony krewnych nie wyciągną głównego bohatera z psychicznego dołka. Bezpośredni kontakt z uciekinierem uświadomił mu pełną skalę tragedii, jaka rozegrała się w głowie wdowca po odejściu Franki. Piotrek poczuje przytłaczającą niemoc, widząc, że wszelkie próby racjonalnej interwencji kończą się fiaskiem, a wymuszenie na Pawle powrotu do dawnego rytmu jest fizycznie niemożliwe. Promykiem nadziei w tej dramatycznej historii okaże się jedynie fakt, że niedługo po wyjeździe warszawskich gości Paweł zatelefonuje do Marysi.