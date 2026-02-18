Dramat w M jak miłość. Zniknięcie Pawła potrwa znacznie dłużej

Kiedy nastąpi powrót Pawła Zduńskiego do Grabiny?

Nagłe zniknięcie Pawła stanie się źródłem ogromnego niepokoju dla całej rodziny oraz jego przyjaciółki Magdy. Wątek poszukiwań i niepewności co do losu bohatera będzie kontynuowany w najbliższych odcinkach aż do marca. Przez ten czas nikt z bliskich nie będzie wiedział, gdzie ukrywa się wdowiec, w jakim jest stanie psychicznym, ani czy w obliczu tragedii po śmierci Franki nie zaczął nadużywać alkoholu.

Magda bliska odkrycia prawdy w 1912. odcinku

Największe szanse na odnalezienie uciekiniera będzie miała Magda. W 1912. odcinku serialu uda się ona do opuszczonego domu w Puszczy Kampinoskiej. Jej intuicja podpowie jej, że Zduński wybrał leśną głuszę, aby tam w samotności przeżywać żałobę po stracie ukochanej żony. Niestety, misja zakończy się niepowodzeniem. Magda nie zdoła spotkać się z Pawłem, mimo że ten będzie przebywał wewnątrz budynku. Mężczyzna ukryje się i przez okno będzie obserwował, jak jego przyjaciele opuszczają teren posesji.

Ciężkie chwile dla Marysi i opieka nad Antosiem

Program "Kulisy serialu M jak miłość" ujawnia, jak z dramatyczną sytuacją poradzą sobie pozostali członkowie rodziny. Marysia, mimo że jej syn porzucił Antosia, nie straci nadziei na jego powrót i odzyskanie równowagi. Babcia weźmie na siebie ciężar wychowania wnuka, zastępując mu rodziców. W 1914. odcinku, mimo starań i wiary, Rogowska również zacznie obawiać się najgorszego. Mały Antoś pozostanie pod opieką krewnych, żyjąc w nieświadomości i tęskniąc za tatą, którego nikt nie jest w stanie mu w pełni zastąpić.

Wybór leśnej kryjówki przez Pawła nie jest przypadkowy. Magda przypomni sobie, że Zduński uciekał już w to miejsce w przeszłości, gdy załamał się po rozstaniu z poprzednią żoną, Alą. Tym razem jednak kontakt z nim będzie niemożliwy. Bohater zignoruje wszelkie wiadomości nagrane na pocztę głosową, pozostawiając Budzyńską w poczuciu bezradności.

Finał poszukiwań dopiero wiosną 2026 roku

Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozwiązanie zagadki zniknięcia nastąpi dopiero w odcinkach emitowanych pod koniec marca 2026 roku. Wtedy okaże się, czy i w jakim stanie Paweł wróci do rodziny. Proces godzenia się ze śmiercią Franki będzie długotrwały. Minie wiele miesięcy, zanim Zduński znajdzie w sobie siłę do wychowywania syna i powrotu do normalnego życia przy wsparciu najbliższych.