La Promesa, odcinek 520: Catalina w ostatniej chwili wycofa się z wywiadu, a Manuel zaskoczy Gregoria niecodzienną propozycją

Manuel i Gregorio spotkają się w 520. odcinku „La Promesy”. Co zaproponuje mu syn markiza?

Wreszcie dojdzie do rozmowy Manuela i Gregoria! W 520. odcinku spotkają się, a Manuel przedstawi mu zaskakującą propozycję. Na razie nie wiadomo, czego dokładnie będzie dotyczyła oferta ani jak zareaguje na nią rozmówca. Jedno jest pewne: Manuel konsekwentnie dąży do porozumienia z Gregoriem. Czy tym razem uda mu się osiągnąć zamierzony cel?

Catalina i Pelayo chcą wznowić produkcję dżemów w 520. odcinku „La Promesy”

Catalina i Pelayo mają powody do zadowolenia. W 519. odcinku Alonso oddał im zarządzanie rodzinnym interesem, czym wywołał niezadowolenie Lorenza i Cruz. Powrót do prowadzenia firmy oznacza dla pary szansę na ponowne rozwijanie działalności, ale przed nimi jeszcze sporo pracy.

W 520. odcinku Catalina i Pelayo zaproponują Lope oraz kucharkom powrót do współpracy przy produkcji dżemów. To ważna propozycja, ponieważ właśnie z tą działalnością wiążą się ostatnie problemy w pałacu. W 516. odcinku Lorenzo dowiedział się, że przyczyną zatrucia żołnierzy na froncie mogły być dżemy. Teraz Catalina i Pelayo będą musieli ponownie zaangażować kuchnię w rodzinny interes. Czy uda im się przekonać wszystkich do wspólnego przedsięwzięcia?

Teresa ustawi Marcela do pionu, a Catalina uniknie konfliktu z Cruz w 520. odcinku „La Promesy”

Tymczasem Santos będzie wdzięczny Petrze za troskliwą opiekę podczas choroby. Catalina, chcąc uniknąć zaognienia stosunków z Cruz, zrezygnuje z udzielenia wywiadu prasowego. Z kolei Teresa nadal będzie próbowała zdyscyplinować Marcela. Mąż pokojówki nie przykłada się bowiem do obowiązków, a jego niefrasobliwe zachowanie staje się coraz większym problemem.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 520. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 520. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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