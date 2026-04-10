Darek i Oliwka z "Hotelu Paradise" znali się przed programem? Mówi się o związku!

Nowy uczestnik "Hotelu Paradise". Darek wybiera Dominikę i Oliwkę

Wejście kolejnego singla do luksusowej willi wywołała poruszenie. Produkcja postawiła przed Darkiem zadanie wytypowania dwóch dziewczyn na podstawie dostarczonych listów oraz fotografii. Jego wybór padł na Dominikę, wciąż skupioną na relacji z Marcelem, oraz na Oliwkę. Nowy bohater zyskał prawo do rozmowy telefonicznej z wybranymi kobietami, aby zadecydować, z którą nawiąże bliższą więź. Kiedy Oliwka usłyszała o nadchodzącym połączeniu, wpadła w wyraźny szok, nie potrafiąc ukryć silnego zdenerwowania i drżących dłoni. Tak gwałtowna reakcja uczestniczki błyskawicznie wzbudziła ciekawość widzów zastanawiających się nad prawdziwym powodem tych emocji.

Widzowie "Hotelu Paradise" spekulują o znajomości Darka i Oliwki

Emisja najnowszego odcinka randkowego show natychmiast uruchomiła lawinę internetowych dyskusji. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się komentarze sugerujące, że Krystian i zszokowana dziewczyna poznali się prywatnie na długo przed rozpoczęciem nagrań do programu w rajskiej scenografii.

To jakiś obecny chłopak czy ten były, którego Bartek jej przypominał? 🤔

Podobno to chlopak Olivi czytałam

Jego rozmowa całkiem inaczej wyglądała z Dominiką, a całkiem inaczej z Oliwką - dosłownie tak, jakby się znali 🙃

Ale wkręt😅Jej facet wchodzi do programu🙈Co za mistrzowska ściema w tym programie - czytamy komentarze pod jednym z najnowszych postów "Hotel Paradise" na Instagramie.

Decyzja Darka zmieni układ sił w "Hotelu Paradise"

Pojawienie się charyzmatycznego singla z pewnością zburzy dotychczasowy układ w luksusowej willi. Mężczyzna emanuje energią i niezwykłą pewnością siebie, co prawdopodobnie nie każdej osobie w grupie przypadnie do gustu. Widzowie z niecierpliwością zastanawiają się, czy ostatecznie zbuduje on romantyczną relację z Oliwką, dając tym samym Dominice upragniony spokój na rozwijanie obecnej pary. Nadchodzące kroki nowego uczestnika mają zagwarantować mieszkańcom spore zaskoczenie.