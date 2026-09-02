"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3392

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 8:52

W 3392. odcinku „Barw szczęścia” Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podjąć ważną decyzję. Stański nie kryje, że chodzi mu o zabezpieczenie własnych interesów. Czy jego żądanie nie zburzy planów zakochanych?

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się sprawy miłosne, zawodowe i społeczne, a czasem także kryminalne wątki. W odcinku 3392 kilku bohaterów stanie przed decyzjami, które mogą sporo zmienić.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - streszczenie

Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno. Oboje uznają, że za brak wsparcia odpowiada Elżbieta. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha. Mężczyzna będzie chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawi Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie będzie musiała podpisać intercyzę. Stański będzie też martwił się o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Tymczasem Broda nadal będzie szukał biologicznego ojca. W Brzezinach wpadnie na trop dawnego znajomego swojej matki i pozna Jankę. Po powrocie do Warszawy powie Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość.

„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3392. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego dnia dalsze losy Ewy, Romea, Bruna, Karoliny i Brody znów mocno się skomplikują.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial obyczajowy o mieszkańcach Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia. Fabuła skupia się na rodzinach, sąsiadach oraz przyjaciołach, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo codziennych problemów. W historii pojawiają się konflikty, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie należą do różnych pokoleń i często inaczej patrzą na życie. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
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Rolki

barwy szczęścia