„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się sprawy miłosne, zawodowe i społeczne, a czasem także kryminalne wątki. W odcinku 3392 kilku bohaterów stanie przed decyzjami, które mogą sporo zmienić.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - streszczenie

Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno. Oboje uznają, że za brak wsparcia odpowiada Elżbieta. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha. Mężczyzna będzie chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawi Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie będzie musiała podpisać intercyzę. Stański będzie też martwił się o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Tymczasem Broda nadal będzie szukał biologicznego ojca. W Brzezinach wpadnie na trop dawnego znajomego swojej matki i pozna Jankę. Po powrocie do Warszawy powie Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość.

„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3392. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego dnia dalsze losy Ewy, Romea, Bruna, Karoliny i Brody znów mocno się skomplikują.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial obyczajowy o mieszkańcach Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia. Fabuła skupia się na rodzinach, sąsiadach oraz przyjaciołach, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo codziennych problemów. W historii pojawiają się konflikty, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie należą do różnych pokoleń i często inaczej patrzą na życie. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak