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„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się sprawy miłosne, zawodowe i społeczne, a czasem także kryminalne wątki. W odcinku 3392 kilku bohaterów stanie przed decyzjami, które mogą sporo zmienić.
„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - streszczenie
Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno. Oboje uznają, że za brak wsparcia odpowiada Elżbieta. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha. Mężczyzna będzie chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawi Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie będzie musiała podpisać intercyzę. Stański będzie też martwił się o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Tymczasem Broda nadal będzie szukał biologicznego ojca. W Brzezinach wpadnie na trop dawnego znajomego swojej matki i pozna Jankę. Po powrocie do Warszawy powie Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość.
„Barwy szczęścia” odcinek 3392 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3392. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:05. Tego dnia dalsze losy Ewy, Romea, Bruna, Karoliny i Brody znów mocno się skomplikują.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial obyczajowy o mieszkańcach Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia. Fabuła skupia się na rodzinach, sąsiadach oraz przyjaciołach, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo codziennych problemów. W historii pojawiają się konflikty, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie należą do różnych pokoleń i często inaczej patrzą na życie. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak