W poprzednim odcinku Ewa i Romeo nadal mieszkali osobno, a za brak wsparcia obwiniali Elżbietę. Wiktor ze zdumieniem przyjął wiadomość o ślubie młodego Włocha, który chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawił Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie miała podpisać intercyzę. Martwił się też o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Broda wciąż szukał biologicznego ojca. W Brzezinach trafił na ślad dawnego znajomego matki, poznał Jankę, a po powrocie do Warszawy wyznał Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość. Co czeka bohaterów tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - streszczenie

Broda wciąż nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotka ją w sklepie Grzelaków, dowie się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojedzie więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że uda mu się zdobyć jej sympatię. Nagle w miejscowości wybuchnie pożar. Broda, chcąc zaimponować wybrance, ruszy do pomocy strażakom przy gaszeniu ognia. Tymczasem Mariusz nadal będzie szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważy sprzedaż części gruntów. Tolek dostanie z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej. Rawiczowa wynajmie mieszkanie od Jaworskiego, nie wiedząc, że podobny krok planuje także Natalia.

„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3393. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Broda znajdzie się wtedy w samym środku dramatycznych wydarzeń w Brzezinach. Pożar sprawi, że będzie musiał działać szybko.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu pojawiają się także sprawy miłosne, zawodowe kryzysy, konflikty sąsiedzkie i nowe początki. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak