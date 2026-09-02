"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3393

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-02 8:55

W 3393. odcinku „Barw szczęścia” Broda nie przestanie myśleć o Jance. Przypadkowe spotkanie szybko da mu nadzieję, że ma u niej szansę. Mężczyzna pojedzie do Brzezin, licząc, że zdoła zrobić na niej wrażenie. Niespodziewany pożar całkowicie zmieni jednak przebieg wieczoru.

Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Ewa i Romeo nadal mieszkali osobno, a za brak wsparcia obwiniali Elżbietę. Wiktor ze zdumieniem przyjął wiadomość o ślubie młodego Włocha, który chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawił Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie miała podpisać intercyzę. Martwił się też o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Broda wciąż szukał biologicznego ojca. W Brzezinach trafił na ślad dawnego znajomego matki, poznał Jankę, a po powrocie do Warszawy wyznał Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość. Co czeka bohaterów tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - streszczenie

Broda wciąż nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotka ją w sklepie Grzelaków, dowie się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojedzie więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że uda mu się zdobyć jej sympatię. Nagle w miejscowości wybuchnie pożar. Broda, chcąc zaimponować wybrance, ruszy do pomocy strażakom przy gaszeniu ognia. Tymczasem Mariusz nadal będzie szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważy sprzedaż części gruntów. Tolek dostanie z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej. Rawiczowa wynajmie mieszkanie od Jaworskiego, nie wiedząc, że podobny krok planuje także Natalia.

„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3393. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Broda znajdzie się wtedy w samym środku dramatycznych wydarzeń w Brzezinach. Pożar sprawi, że będzie musiał działać szybko.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu pojawiają się także sprawy miłosne, zawodowe kryzysy, konflikty sąsiedzkie i nowe początki. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3392-3395
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Rolki

barwy szczęścia