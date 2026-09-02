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W poprzednim odcinku Ewa i Romeo nadal mieszkali osobno, a za brak wsparcia obwiniali Elżbietę. Wiktor ze zdumieniem przyjął wiadomość o ślubie młodego Włocha, który chciał podjąć pracę kosztem nauki, by opłacić wynajem wspólnego mieszkania. Bruno postawił Karolinie twardy warunek: przed rejestracją związku w urzędzie miała podpisać intercyzę. Martwił się też o reputację hotelu po skandalu z udziałem Justina. Broda wciąż szukał biologicznego ojca. W Brzezinach trafił na ślad dawnego znajomego matki, poznał Jankę, a po powrocie do Warszawy wyznał Ani, że niespodziewanie odnalazł miłość. Co czeka bohaterów tym razem?
„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - streszczenie
Broda wciąż nie będzie mógł przestać myśleć o Jance. Gdy przypadkiem spotka ją w sklepie Grzelaków, dowie się o ostatkowej zabawie w remizie. Pojedzie więc do Brzezin z własnymi wypiekami, licząc, że uda mu się zdobyć jej sympatię. Nagle w miejscowości wybuchnie pożar. Broda, chcąc zaimponować wybrance, ruszy do pomocy strażakom przy gaszeniu ognia. Tymczasem Mariusz nadal będzie szukał pieniędzy na rekultywację skażonych terenów i rozważy sprzedaż części gruntów. Tolek dostanie z sądu zawiadomienie o terminie rozprawy rozwodowej. Rawiczowa wynajmie mieszkanie od Jaworskiego, nie wiedząc, że podobny krok planuje także Natalia.
„Barwy szczęścia” odcinek 3393 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3393. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Broda znajdzie się wtedy w samym środku dramatycznych wydarzeń w Brzezinach. Pożar sprawi, że będzie musiał działać szybko.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Fabuła skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu pojawiają się także sprawy miłosne, zawodowe kryzysy, konflikty sąsiedzkie i nowe początki. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak