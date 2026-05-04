"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 145

W ostatnim czasie na ekranach królował serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto", który po raz kolejny udowodnił, że granica między lekkomyślnością a prawdziwym dramatem bywa bardzo cienka. Patrycja i Maksym musieli zmierzyć się ze sprawą zaginięcia osiemnastoletniej Ilony, za której odzyskanie porywacze wyznaczyli wyjątkowo wysoką cenę. Chociaż rodzice otrzymali wstrząsające nagranie ze związaną córką, Kiszczak błyskawicznie ustaliła, że cały film był jedynie sprytnie przygotowaną przez dziewczynę i jej chłopaka mistyfikacją. Ich naiwny plan wyłudzenia pieniędzy na wspólną ucieczkę szybko jednak zamienił się w prawdziwe piekło. Wynajęci bandyci w pewnym momencie przestali trzymać się ustaleń i zaczęli brutalnie znęcać się nad nastolatką, zamieniając tę amatorską grę w dramatyczną walkę o przetrwanie. Warto zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania czekają na funkcjonariuszy w najbliższym czasie.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 145 - streszczenie

Podczas lekcji odbywającej się w terenie uczniowie dokonują makabrycznego odkrycia i znajdują w rzece ciało Janiny Lewczuk. Przeprowadzona później sekcja zwłok wykazuje, że kobieta była jeszcze żywa w momencie, gdy trafiła do wody. Policjanci zaczynają podejrzewać jej syna, Bartka, który zmaga się z chorobą i miewa napady agresji. W domu ofiary śledczy odnajdują ślady jego krwi, jednak monitoring ujawnia też nocną wizytę byłego męża kobiety, Romana. Mężczyzna tłumaczy się, że jedynie bronił Janiny przed atakiem syna, po czym zostawił ich samych w mieszkaniu. Choć dowody zdają się wskazywać na matkobójstwo, w tle toczy się wątek Poli, która potajemnie ukrywa poszukiwaną Klarę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 145 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu fanów kryminalnych zagadek z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątków związanych z działaniami policji w Trójmieście. Aby być na bieżąco z postępami w śledztwie, warto zarezerwować sobie czas w majowy wieczór. To dobry moment na chwilę relaksu przy produkcji, która od dłuższego czasu utrzymuje zainteresowanie odbiorców. Premiera 145. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zaplanowana jest na 11 maja 2026 roku o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to propozycja dla każdego, kto lubi historie o policjantach walczących z mafią w portowym mieście. Śledzimy tu losy grupy specjalistów, którzy nie boją się ryzykować, by rozbić siatki handlarzy bronią czy narkotykami. Serial pokazuje, jak skomplikowana bywa praca śledczych, gdy każde morderstwo może być elementem większej, gangsterskiej układanki. To opowieść o twardych zasadach i trudnych wyborach, które muszą podejmować bohaterowie w walce z bezwzględnymi przestępcami. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)