Barwy szczęścia, odcinki 3372-3376: Romeo kupuje pierścionek dla Ewy, ale Elżbieta knuje za jej plecami i chce rozbić ich związek

Miniony tydzień dostarczył sympatykom „Barw szczęścia” wielu mocnych wrażeń. Sadowski wpadł w panikę o los Ksawerego i zaczął śledzić chłopaka, czym mocno naraził się Celinie. Aldona postanowiła zdobyć uprawnienia grzyboznawcy w desperackiej próbie ratowania domowego budżetu, a Rawiczowa kontynuowała swoje gierki wokół apartamentu Natalii. Prawdziwy dramat rozegrał się w murach kliniki, gdzie bohaterski Daniel obezwładnił agresora i ocalił życie lekarce, zyskując natychmiastowy rozgłos w prasie. Darek zdecydował się na wyjazd do Lizbony na zagraniczny staż, zmuszając Kajtka do całkowitej reorganizacji codzienności. Z kolei Jaworski patrzył na drastyczne pogorszenie zdrowia Krystyny, poważnie myśląc o specjalistycznym zakładzie opiekuńczym. Ewa musiała zmierzyć się z potężnym kryzysem, gdy Elżbieta znalazła w jej smartfonie bardzo odważne fotografie adresowane do Romeo. Tydzień zamknął się powrotem Kasi z wakacji prosto do zrujnowanego mieszkania, gdzie czekał na nią wściekły syn, z którym nikt z domowników nie umiał sobie poradzić.

Barwy szczęścia. Chora Krysia rzuci się na Natalię! Uzna ją za kochankę Jaworskiego

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3372

Daniel rozpoczyna współpracę z redakcją "Szoku", a opieka Weroniki nad nowym pracownikiem budzi zazdrość Modrzyckiego. Tymczasem utrata przez Agatę kluczowych zdjęć dla ubezpieczyciela stawia pod znakiem zapytania odszkodowanie dla Huberta, na co nakładają się sugestie Lucyny dotyczące kolejnych remontów domu. W tym samym czasie narastający spór o zakup lokalu Feel Good sprawia, że Dominika jest gotowa całkowicie zerwać współpracę z Renatą. Z kolei Mariusz i Kasia wspierają Jankę po zawale jej ojca, co ostatecznie skłania dziewczynę do przeproszenia Sadowskiej za dawne kłamstwa. Natomiast Karpiuk staje na krawędzi bankructwa po otrzymaniu informacji, że koszty rekultywacji pogorzeliska wyniosą niemal pół miliona złotych.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3373

Dominika ponownie powierza opiekę nad lokalem Renacie, aby umożliwić Matiemu spotkanie z Sonią. Tymczasem Daniel po flircie ze szpitalną rejestratorką spotyka się z synem, usiłując narzucić mu własną wizję męskości. W tym samym czasie Hubert otrzymuje zaproszenie na balet w ramach podziękowania od ojca pacjentki - młodej tancerki, której wcześniej uratował życie na ulicy. Natomiast Ewa decyduje się zaprosić Romeo do swojego domu, chcąc uchronić go przed koniecznością spędzania zbliżających się świąt w towarzystwie Aleksa.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3374

Aldona i Borys z niepokojem przygotowują się na przyjazd Aleksa, obawiając się jego napiętych relacji z Romeo. Tymczasem gość z Włoch udaje się do jubilera po pierścionek zaręczynowy dla Ewy, gdzie niespodziewanie wpada na Ewelinę. Z kolei Kasia oferuje Mariuszowi pomoc w opłaceniu rekultywacji gruntów, jednak rolnik odrzuca tę propozycję i decyduje się na sprzedaż części swojej ziemi.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3375

Próba załagodzenia konfliktu między Aleksem a Romeo poprzez wspólne ubieranie choinki kończy się fiaskiem. Tymczasem Wiktor po przejrzeniu monitoringu odkrywa potajemne spotkania Romeo i Ewy w sklepie, co staje się powodem surowej reprymendy. W tym samym czasie decyzja Kępskiego o zaproszeniu matki na wigilię prowadzi do otwartego konfliktu z Oliwką. Z kolei w domu Pyrków świąteczny przyjazd Stasia zbiega się z kontrowersyjnymi naciskami ze strony Lucyny. Seniorka namawia Agatę i Ignacego do zakupu mieszkania od skonfliktowanej z Hubertem firmy Wilka.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3376

Aldona zamartwia się o pijanego syna, który ostatecznie wyznaje, że zerwała z nim nowa dziewczyna, Wendy. Borys ulega prośbom stałego klienta i przekazuje panu Bogumiłowi suszone grzyby bez wymaganego atestu. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie mając świadomości, że Elżbieta potajemnie próbuje zniechęcić wnuczkę do tego związku. Lucyna znika na niemal cały dzień, zrzucając cały ciężar wigilijnych przygotowań na młodych Pyrków. Daniel celowo przekłada szpitalny dyżur, aby spędzić święta z rodziną, co spotyka się z wyraźnym niezadowoleniem Asi i Huberta.

36

Barwy szczęścia: daty i godziny emisji w TVP2 i na VOD

Zastanawiacie się, kiedy śledzić perypetie bohaterów? Produkcję „Barw szczęścia” można oglądać tradycyjnie na antenie TVP2 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Epizody od numeru 3372 do 3376 zadebiutują w telewizji w dniach od 4 do 8 maja 2026 roku. Dla osób preferujących elastyczność, stacja udostępnia wszystkie bieżące oraz starsze odsłony telenoweli w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Odcinek 3372 ukaże się w poniedziałek, 4 maja.

Odcinek 3373 będzie miał premierę we wtorek, 5 maja.

Odcinek 3374 trafi na ekrany w środę, 6 maja.

Odcinek 3375 zobaczymy w czwartek, 7 maja.

Odcinek 3376 zakończy tydzień w piątek, 8 maja.

Aktorzy i zarys fabuły kultowych Barw szczęścia

Format „Barwy szczęścia” od lat udowadnia, że jest czymś więcej niż typową operą mydlaną. Produkcja trafnie portretuje polską codzienność, nie uciekając od skomplikowanych zagadnień takich jak przemoc, nietolerancja czy rodzinne konflikty. Życie mieszkańców warszawskiego osiedla „Pod Sosnami” przy ulicy Zacisznej wciąga odbiorców, pozwalając im na dzielenie smutków i triumfów z ulubionymi postaciami. Twórcy zapowiadają, że obecny sezon obfituje w spektakularne zwroty akcji i mnóstwo niespodzianek, które wcisną widzów w fotele.

Na szklanym ekranie możemy podziwiać wybitną obsadę:

Jasper Soltysiewicz kreujący postać Justina Skotnickiego,

Adrianna Biedrzyńska jako Małgorzata Zwoleńska,

Anna Mrozowska wcielająca się w Renatę,

Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka,

Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak,

Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański,

Jakub Wieczorek jako niezastąpiony Borys Grzelak,

Karolina Chapko ożywiająca Dominikę Kowalską,

Katarzyna Glinka jako słynna Kasia Górka,

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski,

Lesław Żurek w skórze Bruno Stańskiego,

Marcin Perchuć portretujący Marka Złotego,

Marek Siudym w roli Anatola Koszyka,

Marieta Żukowska jako Bożena Wiśniewska,

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski,

Stanisława Celińska jako niezapomniana Amelia Wiśniewska,

Wiktoria Gąsiewska grająca Oliwię Zbrowską,

Zbigniew Buczkowski wcielający się w Zdzisława Cieślaka.