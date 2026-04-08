Barwy szczęścia, odcinek 4196: Podpalenie auta uderza w biznes Bolesława. Kto za tym stoi?

Co wydarzyło się w 4195. epizodzie? Ucieczka z Kolumbii i odkrycie Marysi

Poprzednia odsłona serialu przyniosła ogromne napięcie, gdy Oskar z dużą rezerwą przyglądał się zażyłości Mikołaja i Kaliny, podczas gdy Alan błagał go o opanowanie, aby uratować interesy z Kostkiem. Jednocześnie Jędrek mierzył się z bolesną przeszłością, musząc zająć się ciałem swojego dawnego dręczyciela, w czym nieoczekiwanie wsparła go Klaudia. W innej części globu Paweł dotarł do hotelu z don Jose, a Artur i Janek, wspierani przez Emanuela, szykowali odrzutowiec do ucieczki z Kolumbii. Dowiedziawszy się całej prawdy o Pawle, Marysia zdecydowała się na desperacki krok i natychmiast pojechała na lotnisko, by po latach stanąć z nim twarzą w twarz.

Obecny w kraju Paweł zupełnie nie przypomina dawnego siebie, stając się znerwicowanym i przerażonym człowiekiem, którego z głębokiego snu wyrywają koszmary. Kontaktuje się z Marysią, błagając o widzenie, co sprawia, że Kacper uświadamia sobie, iż dawna miłość między jego partnerką a powracającym mężczyzną wciąż nie wygasła. W międzyczasie Alan próbuje zakończyć konflikt wokół palasytu, ale natrętny James nie daje za wygraną, nieustannie nękając Igę wiadomościami i telefonami. Zniecierpliwiony Alan doprowadza do konfrontacji w planetarium, która szybko przeradza się w rękoczyny, a James przypadkowo odkrywa powiązania przeciwnika z Marceliną. Przerażony wizją ich wspólnego spisku, natychmiast zaczyna zastraszać dawną koleżankę. Równolegle Bolesław otrzymuje zakaz widzeń z żoną w klinice, a przerażona Eliza jest namawiana przez terapeutkę do zgłoszenia domowego dramatu organom ścigania. Z kolei interesy Bolesława legną w gruzach, gdy tajemniczy sprawca podkłada ogień pod auto potencjalnego inwestora klubu, a wszystkie tropy prowadzą prosto do Borysa.

Gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki w telewizji Polsat?

Zgodnie z informacjami nadawcy, serial „Barwy szczęścia” można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Premiera najnowszego, 4196. epizodu zaplanowana jest na środę, 15 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, mają doskonałą alternatywę w postaci platformy streamingowej Polsat Box Go, gdzie na bieżąco udostępniane są wszystkie najświeższe oraz archiwalne materiały z produkcji.

Fabuła polskiego hitu i gwiazdorska obsada wrocławskiej produkcji

Rozgrywająca się we wrocławskich plenerach „Pierwsza miłość” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, skupiający się na pogmatwanych losach Marysi i Pawła oraz perypetiach ich bliskich, w tym Alana czy Kingi. Telewidzowie od 2004 roku za pośrednictwem stacji Polsat mogą śledzić produkcję obfitującą w płomienne romanse, bolesne zdrady i gwałtowne zmiany akcji, w które regularnie wplatane są również poważne wątki kryminalne. Ten emocjonujący format telewizyjny od ponad dwóch dekad gwarantuje nadawcy olbrzymią, niezwykle lojalną widownię.

Przez lata w serialu wystąpiła plejada gwiazd:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger grający Karola Wekslera

Michał Koterski w roli Henryka „Kaśki” Saniewskiego

Patryk Pniewski wcielający się w Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk w kreacji Ewy Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym grający Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek w roli Kaliny Korzeniowskiej

Magdalena Wróbel wcielająca się w Dorotę Marską

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska w kreacji Marty Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg odgrywająca Laurę Kowalik

Piotr Cyrwus w roli Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska wcielająca się w Lucynę Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets w kreacji Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz występujący jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska odgrywający Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar wcielająca się w Sandrę Kubicką

Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk

Aleksandra Szwed w kreacji Melisy

Julia Kamińska jako Maja