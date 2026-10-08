Barwy szczęścia, odcinek 3431: Tragiczny finał wielkiego sukcesu Weroniki. Dziewczyna umrze?

Weronika w 3431. odcinku "Barw szczęścia" otrzyma ofertę życia

Początkowo w 3431. epizodzie "Barw szczęścia" wszystko będzie zwiastować, że Weronikę czeka jeden z najszczęśliwszych dni od dłuższego czasu. Ostatnie tygodnie przysporzyły jej wielu zmartwień. Reporterka coraz bardziej zagłębiała się w niebezpieczne tematy, a dochodzenie w sprawie handlu fałszywymi receptami na leki opioidowe sprowadziło ją na ryzykowną ścieżkę.

Co więcej, w 3430. odcinku jej relacja z Błażejem mocno się pogorszy. Weronika dowie się, że jej partner wraz z Kornelem przeredagował jej tekst, usuwając istotne informacje o hotelu Stańskiego. Awantura będzie na tyle ostra, że zmuszona zostanie przenieść się na noc do swojego ojca.

Dlatego rozmowa z Krisem Hausmanem w 3431. odcinku "Barw szczęścia" będzie dla niej podwójnym zaskoczeniem. Dyrektor polskiego oddziału niemieckiej grupy mediowej zauważy talent Weroniki i złoży jej kuszącą propozycję. Ciesielska otrzyma szansę zarządzania nowo powstałym serwisem internetowym. Dla zdeterminowanej dziennikarki będzie to gigantyczny skok w karierze. Niestety, jeszcze tego samego dnia wszystko zamieni się w koszmar.

Ukochana Błażeja w 3431. odcinku "Barw szczęścia" padnie ofiarą pobicia

W 3431. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika wyjdzie ze spotkania z Hausmanem, jednak jej entuzjazm szybko zniknie. Chwilę po opuszczeniu budynku zostanie przez kogoś napadnięta. Oficjalne streszczenie nie ujawnia na ten moment, kto będzie sprawcą ani jak dokładnie potoczy się ten incydent. Wiemy jedynie, że napad będzie niezwykle brutalny. Budzi to szczególny niepokój w świetle ostatnich poczynań Weroniki.

Reporterka od paru odcinków angażuje się w ryzykowne dochodzenie dotyczące handlu opioidami i nielegalnymi receptami. W 3429. odcinku "Barw szczęścia", śledząc handlarza, zobaczy jego ukryte spotkanie ze Szczepką – znajomą Huberta pracującą w pogotowiu. Weronika nie da za wygraną i będzie chciała skonfrontować się z lekarką na temat zaobserwowanej sytuacji. Przerażona znajoma Huberta zacznie błagać reporterkę o niepublikowanie tekstu, który obróciłby w perzynę jej życie i karierę. Ciesielska zacznie więc stanowić problem dla osób z dużo do stracenia. Czy z tego powodu padnie ofiarą napaści? Szczegóły poznamy już wkrótce.

Kiedy 3431. odcinek "Barw szczęścia" pojawi się w TVP2?

Emisja 3431. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na piątek, 30 października 2026 r., o godzinie 20.50 na antenie TVP2.