Ten oprysk na ćmę bukszpanową to prawdziwy hit. Działa błyskawicznie, a jest bezpieczny dla pszczół

Jak rozpoznać, że krzew zaatakowała ćma bukszpanowa?

Od 2012 roku ćma bukszpanowa to poważny problem dla właścicieli krzewów w Polsce.

Oznaką jej obecności są charakterystyczne pajęczyny oraz zielone gąsienice z czarnymi pasami.

Istnieje preparat, który szybko zwalcza intruzów, nie zagrażając jednocześnie pszczołom.

Sprawdź, jak efektywnie wyeliminować ten inwazyjny gatunek ze swojego ogrodu!

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to gatunek obcy, który rozprzestrzenił się już na terenie całego kraju. W Europie jej obecność odnotowano po raz pierwszy w 2007 roku, a do Polski trafiła około pięć lat później. Jej głównym celem, jak wskazuje nazwa, są krzewy bukszpanu, choć nie omija również ostrokrzewów i trzmieliny. Największą aktywność tego szkodnika obserwuje się od kwietnia aż do października.

Największe spustoszenie w ogrodzie sieją larwy tego owada. W błyskawicznym tempie potrafią one zjeść liście całego krzewu, co prowadzi do jego nieuchronnej śmierci. Szkodniki te atakują chmarami, a w jednym sezonie mogą pojawić się aż trzy ich generacje. Jasnym sygnałem inwazji są białe nitki przypominające pajęczyny, oplatające roślinę. Czasem można też dostrzec latające w pobliżu dorosłe motyle.

Dojrzałe motyle charakteryzują się białymi skrzydłami z brązowym obrzeżem. Natomiast gąsienice mają zielone ubarwienie, czarną głowę i podłużne, czarne pasy na ciele.

Najskuteczniejszy oprysk na ćmę bukszpanową - bezpieczny dla pszczół

Walka z tym szkodnikiem często przypomina walkę z wiatrakami. Zbyt delikatne środki lub ręczne zbieranie owadów zazwyczaj kończą się ich szybkim powrotem. Z kolei silne preparaty chemiczne są zabójcze nie tylko dla ćmy, ale i dla pożytecznych owadów zapylających.

Istnieje jednak rozwiązanie uznawane za niezwykle skuteczne i selektywne. Mowa o środkach opartych na bakterii Bacillus thuringiensis. To potężny, naturalny zabójca szkodników, który nie robi krzywdy pszczołom. Bakteria ta dostaje się do układu pokarmowego gąsienic, gdzie wiąże się z receptorami w jelitach i produkuje toksyny. Zainfekowane w ten sposób owady giną w ciągu maksymalnie 72 godzin. Środki zawierające ten mikroorganizm są powszechnie dostępne w centrach ogrodniczych. Należy pamiętać, aby oprysk wykonywać wieczorem, gdyż bakteria jest wrażliwa na promieniowanie słoneczne.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową - z octu i wody

Jeżeli inwazja nie jest jeszcze zaawansowana, z pomocą mogą przyjść metody domowe. Skutecznym orężem w walce z ćmą bywa zwykły ocet. Przyrządzenie takiego roztworu to pestka: wystarczy połączyć biały ocet z wodą w stosunku 1:10. Dla lepszego efektu warto dodać kroplę ekologicznego płynu do mycia naczyń. Dzięki niemu mieszanka zyska na przyczepności i dłużej pozostanie na liściach. Tak przygotowany oprysk paraliżuje i uśmierca owady, ułatwiając ich późniejsze mechaniczne usunięcie.

