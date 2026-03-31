Ten oprysk na ćmę bukszpanową to prawdziwy hit. Działa błyskawicznie, a jest bezpieczny dla pszczół

Jak rozpoznać, że krzew zaatakowała ćma bukszpanowa?
Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to gatunek obcy, który rozprzestrzenił się już na terenie całego kraju. W Europie jej obecność odnotowano po raz pierwszy w 2007 roku, a do Polski trafiła około pięć lat później. Jej głównym celem, jak wskazuje nazwa, są krzewy bukszpanu, choć nie omija również ostrokrzewów i trzmieliny. Największą aktywność tego szkodnika obserwuje się od kwietnia aż do października.
Największe spustoszenie w ogrodzie sieją larwy tego owada. W błyskawicznym tempie potrafią one zjeść liście całego krzewu, co prowadzi do jego nieuchronnej śmierci. Szkodniki te atakują chmarami, a w jednym sezonie mogą pojawić się aż trzy ich generacje. Jasnym sygnałem inwazji są białe nitki przypominające pajęczyny, oplatające roślinę. Czasem można też dostrzec latające w pobliżu dorosłe motyle.
Dojrzałe motyle charakteryzują się białymi skrzydłami z brązowym obrzeżem. Natomiast gąsienice mają zielone ubarwienie, czarną głowę i podłużne, czarne pasy na ciele.
Najskuteczniejszy oprysk na ćmę bukszpanową - bezpieczny dla pszczół
Walka z tym szkodnikiem często przypomina walkę z wiatrakami. Zbyt delikatne środki lub ręczne zbieranie owadów zazwyczaj kończą się ich szybkim powrotem. Z kolei silne preparaty chemiczne są zabójcze nie tylko dla ćmy, ale i dla pożytecznych owadów zapylających.
Istnieje jednak rozwiązanie uznawane za niezwykle skuteczne i selektywne. Mowa o środkach opartych na bakterii Bacillus thuringiensis. To potężny, naturalny zabójca szkodników, który nie robi krzywdy pszczołom. Bakteria ta dostaje się do układu pokarmowego gąsienic, gdzie wiąże się z receptorami w jelitach i produkuje toksyny. Zainfekowane w ten sposób owady giną w ciągu maksymalnie 72 godzin. Środki zawierające ten mikroorganizm są powszechnie dostępne w centrach ogrodniczych. Należy pamiętać, aby oprysk wykonywać wieczorem, gdyż bakteria jest wrażliwa na promieniowanie słoneczne.
Domowy oprysk na ćmę bukszpanową - z octu i wody
Jeżeli inwazja nie jest jeszcze zaawansowana, z pomocą mogą przyjść metody domowe. Skutecznym orężem w walce z ćmą bywa zwykły ocet. Przyrządzenie takiego roztworu to pestka: wystarczy połączyć biały ocet z wodą w stosunku 1:10. Dla lepszego efektu warto dodać kroplę ekologicznego płynu do mycia naczyń. Dzięki niemu mieszanka zyska na przyczepności i dłużej pozostanie na liściach. Tak przygotowany oprysk paraliżuje i uśmierca owady, ułatwiając ich późniejsze mechaniczne usunięcie.