Barwy szczęścia, odcinek 3349: Patryk załamany po rozstaniu! To koniec jego wielkiej miłości?

Spis treści
W poprzednim odcinku (3348) kosztowny i nieudany zabieg mezoterapii Malwiny szokował Hermana. Jerzy doradził córce walkę o odszkodowanie z pomocą Natalii. Justin i Ola wprowadzili się do loftu, ale ryzykowny podarunek od chłopaka od razu wywołał poważny kryzys w ich związku. Oliwka zgodziła się dać Kępskiemu kolejną szansę, kategorycznie żądając całkowitego zerwania kontaktów z jego dawną partnerką. Tymczasem Patryk domagał się od Grażyny poważnych deklaracji, a brak jej gotowości do wyznania miłości doprowadził do nagłego rozpadu ich relacji.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3349
Pogarszający się stan Krystyny skłania Jaworskiego do zorganizowania terapeutycznego wieczoru brydżowego, podczas którego Jerzy wyraźnie zbliża się do Wandy. Natomiast Patryk - szukając pocieszenia po rozstaniu z Grażyną - znajduje oparcie u Justina i Oli. Z kolei powrót Oliwki do Tomasza nie niweluje narosłego napięcia w ich relacji, co dodatkowo komplikuje niespodziewany telefon od Wirackiej. Tymczasem Szczepan zabiera Gabi na randkę na strzelnicę, gdzie nauczycielka przypadkowo wpada na Emila i Daniela.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3349. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)