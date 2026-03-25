Barwy szczęścia, odcinek 3349: Patryk załamany po rozstaniu! To koniec jego wielkiej miłości?

Joanna Dembek
2026-03-25 11:01

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3349, którego emisja zaplanowana jest na 1 kwietnia w TVP2.

Barwy szczęścia, odcinek 3347-3351

Autor: TVP Blondwłosa kobieta w czarnej ramonesce i mężczyzna z blond włosami spiętymi w kok i wygolonymi bokami, ubrany w zieloną koszulkę i granatową pikowaną kurtkę, rozmawiają na zewnątrz. To scena z serialu "Barwy szczęścia", o której więcej dowiesz się na portalu Super Seriale.

W poprzednim odcinku (3348) kosztowny i nieudany zabieg mezoterapii Malwiny szokował Hermana. Jerzy doradził córce walkę o odszkodowanie z pomocą Natalii. Justin i Ola wprowadzili się do loftu, ale ryzykowny podarunek od chłopaka od razu wywołał poważny kryzys w ich związku. Oliwka zgodziła się dać Kępskiemu kolejną szansę, kategorycznie żądając całkowitego zerwania kontaktów z jego dawną partnerką. Tymczasem Patryk domagał się od Grażyny poważnych deklaracji, a brak jej gotowości do wyznania miłości doprowadził do nagłego rozpadu ich relacji.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3349

Pogarszający się stan Krystyny skłania Jaworskiego do zorganizowania terapeutycznego wieczoru brydżowego, podczas którego Jerzy wyraźnie zbliża się do Wandy. Natomiast Patryk - szukając pocieszenia po rozstaniu z Grażyną - znajduje oparcie u Justina i Oli. Z kolei powrót Oliwki do Tomasza nie niweluje narosłego napięcia w ich relacji, co dodatkowo komplikuje niespodziewany telefon od Wirackiej. Tymczasem Szczepan zabiera Gabi na randkę na strzelnicę, gdzie nauczycielka przypadkowo wpada na Emila i Daniela.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3349. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
