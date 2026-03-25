Barwy szczęścia, odcinek 3349: Patryk załamany po rozstaniu! To koniec jego wielkiej miłości?

W poprzednim odcinku (3348) kosztowny i nieudany zabieg mezoterapii Malwiny szokował Hermana. Jerzy doradził córce walkę o odszkodowanie z pomocą Natalii. Justin i Ola wprowadzili się do loftu, ale ryzykowny podarunek od chłopaka od razu wywołał poważny kryzys w ich związku. Oliwka zgodziła się dać Kępskiemu kolejną szansę, kategorycznie żądając całkowitego zerwania kontaktów z jego dawną partnerką. Tymczasem Patryk domagał się od Grażyny poważnych deklaracji, a brak jej gotowości do wyznania miłości doprowadził do nagłego rozpadu ich relacji.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3349

Pogarszający się stan Krystyny skłania Jaworskiego do zorganizowania terapeutycznego wieczoru brydżowego, podczas którego Jerzy wyraźnie zbliża się do Wandy. Natomiast Patryk - szukając pocieszenia po rozstaniu z Grażyną - znajduje oparcie u Justina i Oli. Z kolei powrót Oliwki do Tomasza nie niweluje narosłego napięcia w ich relacji, co dodatkowo komplikuje niespodziewany telefon od Wirackiej. Tymczasem Szczepan zabiera Gabi na randkę na strzelnicę, gdzie nauczycielka przypadkowo wpada na Emila i Daniela.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3349. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)