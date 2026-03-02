Barwy szczęścia, odcinek 3343: Zazdrość Tomka sięgnie zenitu! Konfrontacja z Patrykiem wstrząśnie wszystkimi

Kiedy emisja 3343. odcinka "Barw szczęścia" w telewizji?

Widzowie zobaczą ten epizod we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Poczucie osamotnienia u Tomka osiągnie punkt krytyczny. Oliwka rzuci się w wir pracy, przez co ich relacja zacznie mocno szwankować, a Kępski poczuje się odrzucony. Mężczyzna straci również możliwość zwierzeń u Wirackiej. Jego była kochanka nie znajdzie dla niego ani chwili, całkowicie angażując się w związek z Patrykiem.

Kępski bezskutecznie będzie próbował wcześniej zniechęcić Grażynę do młodszego partnera. Wszystko przez to, że jego argumenty dotyczące różnicy wieku okażą się hipokryzją, biorąc pod uwagę, że sam spotyka się z rówieśniczką Jezierskiego. Skoro perswazja nie zadziałała, to w 3343. odcinku zazdrosny Tomek zdecyduje się na radykalny krok i bezpośrednio uderzy w Patryka.

Tomek Kępski kontra Patryk Jezierski w 3343. odcinku "Barw szczęścia"

Dojdzie do ostrych scen między mężczyznami. Tomek nie będzie mógł znieść faktu, że Jezierski ponownie interesuje się kobietą z jego kręgu – historia zatoczy koło, gdyż wcześniej rywalizowali o Oliwkę. Starszy z panów będzie liczył na to, że sytuacja się powtórzy. Będzie miał nadzieję, że skoro Zbrowska ostatecznie zostawiła Jezierskiego dla niego, to teraz Wiracka postąpi analogicznie.

Ale rzeczywistość szybko jednak zweryfikuje plany zazdrośnika. Zwłaszcza, że Patryk nie będzie miał najmniejszego zamiaru rezygnować ze swojego szczęścia u boku Grażyny. Jego uczucie będzie na tyle silne, że posunie się do bardzo ważnej deklaracji. Sytuacja wymknie się spod kontroli Kępskiego, zwłaszcza że sama Wiracka będzie odwzajemniać uczucia młodszego partnera i nie będzie miała zamiaru wracać do układu z byłym kochankiem.

Reakcja Oliwki na zachowanie Tomka w serialu "Barwy szczęścia"

Intryga Kępskiego zakończy się kompletną klęską. Nie tylko nie odzyska uwagi Grażyny, ale też ściągnie na siebie gniew obecnej partnerki. Patryk nie zachowa dyskrecji i natychmiast doniesie Oliwce o konfrontacji. Tym bardziej, że zdesperowany Tomek nie odpuści tak łatwo i zacznie regularnie nachodzić rywala.

Konsekwencje tych działań będą widoczne w 3345. odcinku serii. Zszokowana Zbrowska, po wysłuchaniu relacji Jezierskiego, po powrocie do domu zażąda od ukochanego wyjaśnień. Atmosferę dodatkowo podgrzeje Madzia. Przyjaciółka Oliwki podzieli się swoimi obserwacjami, sugerując, że nagłe zainteresowanie Tomka Grażyną jest co najmniej podejrzane.

Barwy szczęścia. Hubert straci dom? Jaworski uprzedzi go, jak się skończy budowa drogi