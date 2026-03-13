La promesa, odcinek 348: Dramat na polowaniu! Niewinna wyprawa zamienia się w koszmar

W poprzednim odcinku (347) w ramach kary za kradzież zegarka Lorenza Pelayo kazał Jeronimowi wyjechać z La Promesy. Choć María została oczyszczona z zarzutów, markiza nie chciała przyjąć jej z powrotem do pracy. Rómulo powierzył Felicianowi kolejne ważne obowiązki. Lorenzo uciekł się do podstępu, by uniknąć udziału w planowanym polowaniu. Do La Promesy dotarły wieści o wybuchu wojny.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 348

Feliciano cieszy się, że może towarzyszyć Curro w polowaniu. Niestety, dla obu łowy kończą się dramatycznie. Abel wspiera Janę, która przeżywa fakt, że María została niesprawiedliwie potraktowana i pozbawiona pracy. Simona martwi się, że Candela wyjechała na zawsze, ale przyjaciółka robi jej radosną niespodziankę.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 348. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)