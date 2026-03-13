La promesa, odcinek 348: Dramat na polowaniu! Niewinna wyprawa zamienia się w koszmar

W poprzednim odcinku (347) w ramach kary za kradzież zegarka Lorenza Pelayo kazał Jeronimowi wyjechać z La Promesy. Choć María została oczyszczona z zarzutów, markiza nie chciała przyjąć jej z powrotem do pracy. Rómulo powierzył Felicianowi kolejne ważne obowiązki. Lorenzo uciekł się do podstępu, by uniknąć udziału w planowanym polowaniu. Do La Promesy dotarły wieści o wybuchu wojny.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 348
Feliciano cieszy się, że może towarzyszyć Curro w polowaniu. Niestety, dla obu łowy kończą się dramatycznie. Abel wspiera Janę, która przeżywa fakt, że María została niesprawiedliwie potraktowana i pozbawiona pracy. Simona martwi się, że Candela wyjechała na zawsze, ale przyjaciółka robi jej radosną niespodziankę.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 348. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)