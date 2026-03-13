"Akacjowa 38", odcinek 830: Inigo i Flor z satysfakcją obserwują, jak ich nielegalny interes kwitnie

Ostatnia wizyta w świecie serialu "Akacjowa 38" przyniosła kilka intrygujących zwrotów akcji i zapowiedź wielkich zmian. Pułkownik Valverde na próżno oczekiwał na rozmowę z Silvią Reyes po jej turniejowym zwycięstwie, gdyż ta wyraźnie go unikała, co tylko zaogniło atmosferę wokół ich relacji. Tymczasem Inigo i Flora, zainspirowani sukcesem spotkania literatów, postanowili przekształcić La Deliciosę w prawdziwy dom rozrywki. Największa rewelacja dotyczyła jednak Ursuli, której Riera wyjawił, że tajemniczy symbol na ciałach jej córek jest herbem religijnej rodziny Koval z Odessy. Ta informacja otwiera zupełnie nowy rozdział w jej prywatnym śledztwie. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 830 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak pułkownik Valverde, wyraźnie oczarowany Silvią, będzie musiał zmierzyć się z serią prób, które kobieta dla niego przygotowała. Tymczasem narasta napięcie związane ze strajkiem górników, gdyż Diego i Ramon nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń, jakoby robotnicy zaatakowali zarządcę kopalni bez żadnej prowokacji. Rosina, nie mając żadnych wątpliwości, domaga się zdecydowanych i surowych konsekwencji wobec strajkujących. W cieniu tych wydarzeń, Inigo i Flor z satysfakcją obserwują, jak ich nielegalny interes handlu przemycanymi towarami kwitnie. Wszystko wskazuje na to, że ten epizod przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji.

"Akacjowa 38" odc. 830 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Już wkrótce nadarzy się okazja, by ponownie zanurzyć się w świat intryg i namiętności przy ulicy Akacjowej. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. Premierowa emisja 830. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się w piątek, 20 marca 2026, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która niezmiennie od lat przyciąga widzów przed ekrany, przenosząc ich do malowniczego Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen sekretów, dramatów i niespodziewanych romansów. Produkcja podbiła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule i doskonałej grze aktorskiej, która ożywia historyczne realia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)