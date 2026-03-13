"Akacjowa 38", odcinek 830: Inigo i Flor z satysfakcją obserwują, jak ich nielegalny interes kwitnie

Spis treści
Ostatnia wizyta w świecie serialu "Akacjowa 38" przyniosła kilka intrygujących zwrotów akcji i zapowiedź wielkich zmian. Pułkownik Valverde na próżno oczekiwał na rozmowę z Silvią Reyes po jej turniejowym zwycięstwie, gdyż ta wyraźnie go unikała, co tylko zaogniło atmosferę wokół ich relacji. Tymczasem Inigo i Flora, zainspirowani sukcesem spotkania literatów, postanowili przekształcić La Deliciosę w prawdziwy dom rozrywki. Największa rewelacja dotyczyła jednak Ursuli, której Riera wyjawił, że tajemniczy symbol na ciałach jej córek jest herbem religijnej rodziny Koval z Odessy. Ta informacja otwiera zupełnie nowy rozdział w jej prywatnym śledztwie. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym odcinku?
"Akacjowa 38" odc. 830 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku zobaczymy, jak pułkownik Valverde, wyraźnie oczarowany Silvią, będzie musiał zmierzyć się z serią prób, które kobieta dla niego przygotowała. Tymczasem narasta napięcie związane ze strajkiem górników, gdyż Diego i Ramon nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń, jakoby robotnicy zaatakowali zarządcę kopalni bez żadnej prowokacji. Rosina, nie mając żadnych wątpliwości, domaga się zdecydowanych i surowych konsekwencji wobec strajkujących. W cieniu tych wydarzeń, Inigo i Flor z satysfakcją obserwują, jak ich nielegalny interes handlu przemycanymi towarami kwitnie. Wszystko wskazuje na to, że ten epizod przyniesie wiele emocji i zwrotów akcji.
"Akacjowa 38" odc. 830 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Już wkrótce nadarzy się okazja, by ponownie zanurzyć się w świat intryg i namiętności przy ulicy Akacjowej. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. Premierowa emisja 830. odcinka "Akacjowej 38" odbędzie się w piątek, 20 marca 2026, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która niezmiennie od lat przyciąga widzów przed ekrany, przenosząc ich do malowniczego Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen sekretów, dramatów i niespodziewanych romansów. Produkcja podbiła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule i doskonałej grze aktorskiej, która ożywia historyczne realia. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)