Barwy szczęścia odc. 3333

Barwy szczęścia, odcinek 3333: Ojciec pijanego kierowcy nachodzi Mariusza. Robi się niebezpiecznie

Joanna Dembek
2026-03-09 14:01

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Nowy odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3333, którego emisja zaplanowana jest na 10 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku (3332) sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach rozwścieczył Kornela, który zwolnił dziennikarza, ten jednak zdobył dowód na łapówkę od Cezarego i zaczął go szantażować, wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego na grzyby omal nie zakończyła się tragedią, gdy pies Mario wbiegł pod koła rozpędzonego auta, doprowadzając do wypadku, a Jaworski zorganizował kolejny wieczór brydżowy, zapraszając Wandę Kępską i Jerzego Marczaka.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3333

Hubert przeżywa szok, gdy odkrywa, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w domu. Pyrka natychmiast zwraca się o pomoc do Natalii, ta jednak nie ma dla niego dobrych wieści. Natomiast Grad niespodziewanie dzwoni do Błażeja z więzienia, prosząc o widzenie. Z kolei Kasia i Łukasz zabierają Ksawerego na policję, gdzie chłopiec składa zeznania w sprawie wypadku z udziałem jego psa. Niedługo potem Makowski - ojciec młodego, pijanego kierowcy - nachodzi Mariusza, co doprowadza do ostrej sprzeczki między sąsiadami. Radomir ma za to wyjątkowego pecha - wpada na Dorotę akurat w momencie, gdy kłóci się na ulicy z żoną.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3333. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
Barwy szczęścia odc. 3333
