Barwy szczęścia odc. 3333

W poprzednim odcinku (3332) sukces artykułu Modrzyckiego o Rawiczach rozwścieczył Kornela, który zwolnił dziennikarza, ten jednak zdobył dowód na łapówkę od Cezarego i zaczął go szantażować, wyprawa Kasi, Mariusza i Ksawerego na grzyby omal nie zakończyła się tragedią, gdy pies Mario wbiegł pod koła rozpędzonego auta, doprowadzając do wypadku, a Jaworski zorganizował kolejny wieczór brydżowy, zapraszając Wandę Kępską i Jerzego Marczaka.

Gwiazdy "Gry o tron" i "Indiany Jonesa" w polskim filmie. Zachwycają się naszym krajem | WYWIAD ESKA

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3333

Hubert przeżywa szok, gdy odkrywa, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w domu. Pyrka natychmiast zwraca się o pomoc do Natalii, ta jednak nie ma dla niego dobrych wieści. Natomiast Grad niespodziewanie dzwoni do Błażeja z więzienia, prosząc o widzenie. Z kolei Kasia i Łukasz zabierają Ksawerego na policję, gdzie chłopiec składa zeznania w sprawie wypadku z udziałem jego psa. Niedługo potem Makowski - ojciec młodego, pijanego kierowcy - nachodzi Mariusza, co doprowadza do ostrej sprzeczki między sąsiadami. Radomir ma za to wyjątkowego pecha - wpada na Dorotę akurat w momencie, gdy kłóci się na ulicy z żoną.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3333. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

5