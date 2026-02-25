Barwy szczęścia, odcinek 3324: Radomir powiedział Dorocie o swojej rodzinie. Czy to koniec romansu?

2026-02-25

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3324, którego emisja zaplanowana jest na 25 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku (3323) Asia radziła się Natalii w sprawie Daniela, lecz prawniczka od razu uprzedziła, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przyszedł Staszek, uświadamiając bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Łukasz zdradził Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller, co nie spodobało się Górce, a dodatkowo irytowało Sadowskiego, gdy Celina zasugerowała, że przed powrotem do pracy powinien poddać się terapii. Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwitła i z niecierpliwością czekała na kolejne spotkanie z kochankiem na treningu.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3324

Po wyjeździe córki Hubert wpada w przygnębienie. Sytuację pogarsza Iwona, która naciska na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której bliscy nie są w stanie zgromadzić. Natomiast Jaworski przekazuje Pyrkom niepokojące wieści. Otóż zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznacza, że urząd wkrótce złoży propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Z kolei Dorota przeżywa szok, gdy Radomir zdobywa się w końcu na szczerość i wyznaje, że ma żonę oraz dziecko. Za to Malwina z Hermanem, wspierani przez całą rodzinę, oficjalnie otwierają swoje Centrum Ruchu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3324. odcinek zostanie wyemitowany we środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
