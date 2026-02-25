Spis treści
W poprzednim odcinku (3323) Asia radziła się Natalii w sprawie Daniela, lecz prawniczka od razu uprzedziła, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przyszedł Staszek, uświadamiając bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Łukasz zdradził Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller, co nie spodobało się Górce, a dodatkowo irytowało Sadowskiego, gdy Celina zasugerowała, że przed powrotem do pracy powinien poddać się terapii. Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwitła i z niecierpliwością czekała na kolejne spotkanie z kochankiem na treningu.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3324
Po wyjeździe córki Hubert wpada w przygnębienie. Sytuację pogarsza Iwona, która naciska na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której bliscy nie są w stanie zgromadzić. Natomiast Jaworski przekazuje Pyrkom niepokojące wieści. Otóż zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznacza, że urząd wkrótce złoży propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Z kolei Dorota przeżywa szok, gdy Radomir zdobywa się w końcu na szczerość i wyznaje, że ma żonę oraz dziecko. Za to Malwina z Hermanem, wspierani przez całą rodzinę, oficjalnie otwierają swoje Centrum Ruchu.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3324. odcinek zostanie wyemitowany we środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)