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W poprzednim odcinku Lucia, mimo ostrzeżeń Felipe i Celii przed niebezpieczeństwem, czuła, że powinna zostać przy Samuelu. Cervando nie chciał się zgodzić, by Leonor wystawiła sztukę opartą na jego przeżyciach. Lolita i Fabiana próbowały go przekonać dobrym jedzeniem, a Inigo przypomniał mu, że konflikt z Rosiną może kosztować go pracę. W tym samym czasie Leonor szykowała przyjęcie, podczas którego chciała przedstawić Casildę sąsiadom jako swoją siostrę. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 981 - streszczenie
Don Ramon domyśli się, że Servando tylko udaje chorego, i zagrozi mu zwolnieniem. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka pod ich dachem. Poprosi też Higinia, by dał jej pracę. Samuel zdecyduje się wyprzedać cenne pamiątki. W tej sprawie poprą go jedynie Felipe i Lucia.
„Akacjowa 38” odcinek 981 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
981 odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 20 października 2026 roku o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Don Ramon rozprawi się z podejrzanym zachowaniem Servanda, a Samuel zdecyduje, co zrobić z cennymi pamiątkami.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszkańców z różnych klas społecznych przeplatają się tam z sekretami i osobistymi pragnieniami. W centrum historii znajdują się mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela