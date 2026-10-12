W poprzednim odcinku Lucia, mimo ostrzeżeń Felipe i Celii przed niebezpieczeństwem, czuła, że powinna zostać przy Samuelu. Cervando nie chciał się zgodzić, by Leonor wystawiła sztukę opartą na jego przeżyciach. Lolita i Fabiana próbowały go przekonać dobrym jedzeniem, a Inigo przypomniał mu, że konflikt z Rosiną może kosztować go pracę. W tym samym czasie Leonor szykowała przyjęcie, podczas którego chciała przedstawić Casildę sąsiadom jako swoją siostrę. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Akacjowa 38” odcinek 981 - streszczenie

Don Ramon domyśli się, że Servando tylko udaje chorego, i zagrozi mu zwolnieniem. Liberto obieca Rosinie, że Maria nie zamieszka pod ich dachem. Poprosi też Higinia, by dał jej pracę. Samuel zdecyduje się wyprzedać cenne pamiątki. W tej sprawie poprą go jedynie Felipe i Lucia.

„Akacjowa 38” odcinek 981 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

981 odcinek „Akacjowej 38” TVP1 wyemituje 20 października 2026 roku o godzinie 18:40. Telenowelę będzie można obejrzeć na antenie TVP1. Don Ramon rozprawi się z podejrzanym zachowaniem Servanda, a Samuel zdecyduje, co zrobić z cennymi pamiątkami.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Losy mieszkańców z różnych klas społecznych przeplatają się tam z sekretami i osobistymi pragnieniami. W centrum historii znajdują się mieszczańskie rodziny mieszkające przy Akacjowej 38. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela