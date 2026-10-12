W poprzednim odcinku Samuel zrobił wszystko, by Lucia nie powiedziała Celii i Felipe o odziedziczonym spadku. Wkrótce napadli na niego opryszkowie nasłani przez wierzyciela i złamali mu palce. Lucia była świadkiem ataku, dlatego postanowiła czuwać przy Samuelu. Tymczasem rozgniewana Rosina wyznała Casildzie, że jej ojcem może być don Maximiliano. Dziewczyna zrozumiała wtedy, że jest siostrą Leonor. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 980 - streszczenie

Lucia, mimo ostrzeżeń Felipe i Celii, uzna, że powinna zostać przy Samuelu. Wie, że grozi jej niebezpieczeństwo, ale nie będzie chciała zostawić go samego. Cervando sprzeciwi się planowi Leonor, która chce wystawić sztukę opartą na jego przeżyciach. Lolita i Fabiana spróbują przekonać go dobrym jedzeniem. Inigo przypomni mu też, że zadarcie z Rosiną może kosztować go pracę. W tym samym czasie Leonor zorganizuje przyjęcie, na którym zamierza przedstawić sąsiadom Casildę jako swoją siostrę.

„Akacjowa 38” odcinek 980 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

980. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 18:40 w TVP1. Informacje o ewentualnej powtórce lub innych terminach emisji warto sprawdzić w programie stacji.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. W kamienicy przy tytułowej ulicy mieszkają ludzie z różnych klas społecznych, a ich losy nieustannie się splatają. Mieszczańskie rodziny skrywają sekrety, mierzą się z trudnymi wyborami i walczą o swoje szczęście. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W serialu występują:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela