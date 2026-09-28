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W poprzednim odcinku roztrzęsiony Maciek przywiózł na SOR nieprzytomnego, pijanego Olka. Chłopak trafił na OIOM, a do szpitala przyjechały Kasia i matka Maćka. Babcia martwiła się o możliwe powikłania u wnuka, ale jego ojciec uznał, że syn celowo się upił po kłótni o Kasię. Tymczasem tata Zyty chciał się z nią spotkać, bo miał dla niej zaskakującą wiadomość. Kasia została wezwana do kilkuletniego pacjenta, którego od dawna leczy na chorobę przewlekłą. Chłopiec miał gorączkę, zapalenie dróg moczowych i możliwe zapalenie nerek, dlatego lekarka zabrała go na swój oddział. Na SOR trafiła też kobieta z zaburzeniami pamięci, u której podejrzewano chorobę Alzheimera. Po badaniach Mirek poprosił Zytę Orłowicz o konsultację. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 156 - streszczenie
Dr Maciek Bilewicz podejrzewa, że pacjent po operacji nie stosuje się do jego zaleceń. Mężczyzna zaprzecza i oskarża lekarza o popełnienie błędów. Wkrótce rozwija się u niego sepsa, a druga operacja staje się konieczna, by uratować mu życie. Po dyżurze Maciek odwiedza Olka, który po zatruciu alkoholem powoli wraca do siebie w szpitalu. Gdy chłopak pyta o mamę, Bilewicz ma pretensje do Alicji, że nie interesuje się synem. Marta Galica zdaje egzamin dla ratowników pogotowia lotniczego. Okazuje się, że w komisji zasiada Gośka Abratowska. Tomek i jego zespół ratują kobietę uwięzioną w escape roomie. Trzydziestodziewięciolatka trafia na SOR pod opiekę Anny Knapik, która zleca badania i konsultację kardiologiczną. Kluczem do trafnej diagnozy może być informacja, że zachowanie pacjentki bardzo się ostatnio zmieniło.
„Szpital św. Anny” odcinek 156 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
156. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 6 października 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Maćka, Marty, Tomka i pacjentów krakowskiego szpitala.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany przez TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważne miejsce w tej historii zajmują też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Anna Czartoryska-Niemczycka
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk