W poprzednim odcinku roztrzęsiony Maciek przywiózł na SOR nieprzytomnego, pijanego Olka. Chłopak trafił na OIOM, a do szpitala przyjechały Kasia i matka Maćka. Babcia martwiła się o możliwe powikłania u wnuka, ale jego ojciec uznał, że syn celowo się upił po kłótni o Kasię. Tymczasem tata Zyty chciał się z nią spotkać, bo miał dla niej zaskakującą wiadomość. Kasia została wezwana do kilkuletniego pacjenta, którego od dawna leczy na chorobę przewlekłą. Chłopiec miał gorączkę, zapalenie dróg moczowych i możliwe zapalenie nerek, dlatego lekarka zabrała go na swój oddział. Na SOR trafiła też kobieta z zaburzeniami pamięci, u której podejrzewano chorobę Alzheimera. Po badaniach Mirek poprosił Zytę Orłowicz o konsultację. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Szpital św. Anny” odcinek 156 - streszczenie

Dr Maciek Bilewicz podejrzewa, że pacjent po operacji nie stosuje się do jego zaleceń. Mężczyzna zaprzecza i oskarża lekarza o popełnienie błędów. Wkrótce rozwija się u niego sepsa, a druga operacja staje się konieczna, by uratować mu życie. Po dyżurze Maciek odwiedza Olka, który po zatruciu alkoholem powoli wraca do siebie w szpitalu. Gdy chłopak pyta o mamę, Bilewicz ma pretensje do Alicji, że nie interesuje się synem. Marta Galica zdaje egzamin dla ratowników pogotowia lotniczego. Okazuje się, że w komisji zasiada Gośka Abratowska. Tomek i jego zespół ratują kobietę uwięzioną w escape roomie. Trzydziestodziewięciolatka trafia na SOR pod opiekę Anny Knapik, która zleca badania i konsultację kardiologiczną. Kluczem do trafnej diagnozy może być informacja, że zachowanie pacjentki bardzo się ostatnio zmieniło.

„Szpital św. Anny” odcinek 156 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

156. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 6 października 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Maćka, Marty, Tomka i pacjentów krakowskiego szpitala.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy emitowany przez TVN. Jego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które każdego dnia podejmują szybkie decyzje i mierzą się z presją dyżurów. Ich praca przeplata się z życiem prywatnym, rodzinnymi obowiązkami, miłością i konfliktami. Ważne miejsce w tej historii zajmują też przyjaźń oraz solidarność kobiet pracujących w szpitalu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna „Kaśka” Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia „Zosia” Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Anna Czartoryska-Niemczycka

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk