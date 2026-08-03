Ostatnie odcinki "Akacjowej 38" przyniosły kilka mocnych starć, które odbiły się na mieszkańcach kamienicy. Flora obiecała El Penie, że zrobi wszystko, by wyciągnąć go z więzienia. W tym czasie Ursula próbowała wkręcić Blankę, udając załamanie, ale jej plan związany z odnalezieniem Moisesa spalił na panewce. Trini zorientowała się też, że Antonito tylko udaje ból kolana, bo chce uniknąć pracy i dokończyć swój wynalazek. Na poddaszu znów zawrzało, kiedy Ursula zażądała, by Carmen wróciła do służby. Co z tego wyniknie w najbliższym czasie?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

Akacjowa 38" odc. 930 - streszczenie

W 930. odcinku mieszkańcy zauważą, że Ursula zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, a w kamienicy narasta niepokój. Kobieta zagrozi Samuelowi, że ujawni prawdę na jego temat. Trini upewni się, że Antonito tylko udaje kontuzję kolana, bo chce wymigać się od pracy i dopracować swój wynalazek. Flora poprosi Felipe, żeby zgodził się bronić El Peny. Pułkownik przyzna sąsiadom, że coraz gorzej widzi, ale ich dobre chęci tylko go zirytują. Na koniec Ursulę odwiedzi ojciec, a ta wizyta może wszystko skomplikować.

Akacjowa 38" odc. 930 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

930. odcinek "Akacjowej 38" zostanie pokazany zgodnie z planem. Emisja odbędzie się 10 sierpnia 2026 roku na TVP1 o 18:25.

Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie z początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie codzienność miesza się z dramatami i romansami. W Polsce produkcja zdobyła dużą popularność, głównie dzięki wciągającym intrygom i historycznemu klimatowi. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)