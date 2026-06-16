"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 897

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły spore przetasowania w życiu mieszkańców, zwłaszcza u pogrążonej w rozterkach Blanki. Pod silnym wpływem Cristiny Novoa dziewczyna podjęła bolesną decyzję o zakończeniu związku z Diegiem, chcąc w ten sposób odpokutować swoje domniemane grzechy. Z kolei pułkownik Valverde wykazał się dużą powściągliwością i zacisnął zęby, aby nie ulec zazdrości, gdy dzielnie obserwował zaloty Estebana wobec Silvii. W tym samym czasie Trini i don Ramon z radością planowali wspólną podróż do Paryża, gdzie zamierzali świętować urodziny córki Marii Luisy. Nie brakowało też plotek, bo Servando ostrzegł Fabianę przed zachowaniem Paquito, który zaczął zbyt śmiało adorować Florę. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 897 - streszczenie

Pod wpływem rozmów z Cristiną Novoa, Blanca podejmuje drastyczną decyzję o zerwaniu relacji z Diegiem i deklaruje chęć bycia przykładną żoną dla Samuela. W tym samym czasie rodzina Palaciosów intensywnie przygotowuje się do podróży do Paryża, gdzie wspólnie zamierzają świętować urodziny Marii Luisy. Antonio stara się przekonać dona Ramona, aby Lolita mogła im towarzyszyć w tej wyprawie, jednak spotyka się ze stanowczą odmową ze strony głowy rodziny. Tymczasem na samej Akacjowej trwają przygotowania do wizyty mistyczki, z okazji której El Pena przyrządza specjalny deser. Zaniepokojona dziwnym zachowaniem przyjaciółki Leonor postanawia ostrzec Diega, co motywuje go do interwencji i zabrania Blanki z domu Ursuli.

"Akacjowa 38" odc. 897 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielbiciele hiszpańskiej opowieści z pewnością nie chcą przegapić tego momentu, zwłaszcza że osobiste wątki wielu postaci wchodzą właśnie w decydującą fazę. Śledzenie losów mieszkańców madryckiej kamienicy to stały punkt w kalendarzu osób szukających popołudniowej rozrywki przed telewizorem. Nowe epizody są regularnie udostępniane na antenie publicznego nadawcy, zapewniając stały kontakt z tą wielowątkową historią. Premiera tej konkretnej odsłony nastąpi już niedługo na popularnym kanale pierwszym. Odcinek zostanie wyemitowany 24 czerwca 2026 roku o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa produkcja, która od dłuższego czasu cieszy się niesłabnącą sympatią widzów w naszym kraju. Akcja przenosi nas w klimatyczny świat Madrytu z początku ubiegłego wieku, gdzie luksusowe życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennymi problemami i sekretami ich służby. Serial słynie z wciągającego scenariusza oraz malowniczych kadrów, które pozwalają niemal dosłownie poczuć atmosferę dawnej Hiszpanii. Nic dziwnego, że każda kolejna scena przyciąga przed ekrany osoby ciekawe dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)