"Akacjowa 38", odcinek 811: Samuel pozwala Blance odejść do Diega, przekonany że stracił ją na zawsze

Emocje na hiszpańskich uliczkach nieustannie sięgają zenitu, a fani z zapartym tchem śledzą losy ulubionych postaci. W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" byliśmy świadkami kilku naprawdę poruszających i przełomowych momentów. Victor, nie kryjąc wzruszenia, ostatecznie przekazał La Deliciosę nowym właścicielom, a na kolacji dobroczynnej u pułkownika doszło do prawdziwego skandalu, gdy pojawienie się Silvii doprowadziło Zabalę do furii. Równie gorąco było w wątku miłosnego trójkąta, gdzie Carmen zaaranżowała spotkanie Blanki i Diega. Samuel, widząc ich razem, zaskoczył wszystkich, postanawiając ostatecznie uwolnić swoją żonę. Po tak wielu zwrotach akcji, czego możemy spodziewać się po mieszkańcach tej niezwykłej ulicy?

"Akacjowa 38" odc. 811 - streszczenie

Samuel podejmuje trudną decyzję i pozwala Blance odejść do Diega, będąc jednocześnie w pełni przekonanym, że jej powrót jest wykluczony. W międzyczasie, nowi właściciele cukierni Deliciosa nie wykazują pośpiechu w ponownym otwarciu lokalu, co budzi zainteresowanie mieszkańców. Na innym froncie, Felipe stara się o posadę adwokata w Stowarzyszeniu Patriotów, prosząc o wstawiennictwo pułkownika, jednak Valverde zbywa go pod błahym pretekstem. Z kolei Lolita czuje się bezużyteczna, gdyż nie może przywyknąć do życia bez pracy i obowiązków. Jako przyszła synowa, jest traktowana wyjątkowo przez Ramona i Trini, którzy zabraniają jej angażowania się w domowe prace, takie jak sprzątanie czy gotowanie.

"Akacjowa 38" odc. 811 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w życiu bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie nowe wątki i emocjonalne rozstrzygnięcia, które wciągną widzów bez reszty. Na szczęście nie trzeba będzie długo czekać, aby poznać dalsze losy postaci z ulicy Akacjowej. Najnowszy, 811. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany na antenie TVP1 w poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która od lat podbija serca polskich widzów, przenosząc ich wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi losy mieszkańców kamienicy, gdzie splatają się historie zarówno bogatych rodzin, jak i ich służby, tworząc barwny obraz epoki. Każdy odcinek to gwarancja intryg, namiętnych romansów i dramatycznych sekretów, które sprawiają, że od ekranu nie można się oderwać. Dzięki wciągającej fabule i świetnej grze aktorskiej produkcja stała się prawdziwym telewizyjnym hitem. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)