Fani serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek przyniósł zarówno radosne, jak i dramatyczne chwile. Śledziliśmy wesele Marii Luisy i Victora, którego atmosferę zmącili nowi właściciele La Deliciosy, zjawiając się bez zapowiedzi. Niestosowne zachowanie Flory wywołało irytację panny młodej, a niezręczności dopełniał fakt, że noc poślubna nowożeńców odbyła się w mieszkaniu z całą rodziną za ścianą. W tym samym czasie, po wstrząsającej rozmowie zaaranżowanej przez Diego i Liberta, Samuel podjął w końcu decyzję o uwolnieniu Blanki. Mimo to Ursula pozostawała niewzruszona, twierdząc, że Blanca i tak wkrótce wróci. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnych wydarzeniach?

"Akacjowa 38" odc. 810 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku widzowie będą świadkami wzruszającego momentu, gdy Victor z trudem powstrzymuje łzy, oddając cukiernię La Deliciosa w ręce nowych właścicieli. Tymczasem w mieszkaniu pułkownika Zabalego atmosfera zgęstnieje podczas uroczystej kolacji charytatywnej. Niespodziewane pojawienie się Silvii wywoła u generała prawdziwy wybuch wściekłości, który zakończy się jej wyrzuceniem z lokalu. W tle tych wydarzeń Carmen zorganizuje potajemne spotkanie Blanki i Diega. Co więcej, poinformuje o tym Samuela, który widząc żonę z bratem, podejmie zaskakującą decyzję ostatecznego uwolnienia Blanki.

"Akacjowa 38" odc. 810 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszego rozwoju fabuły i rozwiązania kluczowych wątków. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Wielu widzów zastanawia się, gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 810. odcinka "Akacjowej 38" została zaplanowana na piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która od lat podbija serca polskiej publiczności, przenosząc nas wprost do Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się historie zarówno bogatych rodzin, jak i ich służby. Widzowie uwielbiają ten serial za wciągające intrygi, dramatyczne zwroty akcji i pełne emocji wątki miłosne. Za sukcesem produkcji stoją nie tylko świetny scenariusz, ale również znakomici aktorzy. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)