"Akacjowa 38", odc. 870 - streszczenie. Co wydarzy się 18 maja 2026?

"Akacjowa 38", odcinek 870 - streszczenie szczegółowe

Jaime domyśla się, że Samuel ma jakieś konszachty z doktorem Briz. Zmusza lekarza, by wyznał prawdę i dowiaduje się, że Diego jest zdrowy. Tymczasem on wiesza się w swojej celi. Casilda budzi się ze śpiączki, lecz nie pamięta Martina. Inigo wyznaje Leonor, że Flora jest jego siostrą. Opowiada jej, dzięki jakim zbiegom okoliczności zjawił się na Akacjowej jako syn Cesara Cervery. Arturo usiłuje wykraść odurzoną Silvię z domu Zavali, lecz zostaje przez niego przyłapany i wyproszony.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: "Akacjowa 38". Tak aktorzy wyglądają poza planem! Nie do pozna

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio

Alejandra Meco - Teresa Sierra

Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou - Martín Enraje

Mónica Portillo - Humildad Varela

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Elena González - Blanca Dicenta Koval