"Akacjowa 38", odc. 852 - streszczenie. Samuel mówi Ursuli, że Jaime zna już prawdę

"Akacjowa 38", odcinek 852 - streszczenie szczegółowe

Samuel informuje Ursulę, że Jaime wie, iż spotykała się z Ribau i podejrzewa, że to ona poinformowała go o kryjówce górników; chce też definitywnie odsunąć ją od rodziny. Silvia podsłuchuje rozmowę generała Zavali z Tamayem i staje się jasne, że Velilla zginął z jego rąk. Riera przywozi Ursuli wieści z Odessy. Jej rodzina - o nazwisku Koval - prawdopodobnie uciekła przed represjami carskimi po powstaniu styczniowym do Hiszpanii. Ursula przypomina sobie, że ich rodzinny dom stał w pobliżu wiatraka i że była bardzo źle traktowana przez matkę.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

ZOBACZ TAKŻE: Manuel Regueiro to pułkownik Arturo Valverde w "Akacjowej 38". Co wiemy o aktorze?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: