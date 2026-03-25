6) Złoty chłopak, odcinek 260: Ferit oświadcza się Diyar. Seyran ostrzega go przed ślubem z wybranką

W poprzednim odcinku "Złotego chłopaka" (259) Hazal prowokowała Ferita, sugerując, że małżeństwo Seyran i Sinana nie zostało skonsumowane. Esme i Suna dowiedziały się, że Seyran rozpoczęła współpracę z Feritem w firmie Korhanów. Seyran spotkała się z nim w warsztacie i mimo zapewnień o szczęściu oboje czuli, że wciąż łączy ich silne uczucie. Seyran zdecydowała się pojechać z Sinanem do hotelu, by udowodnić swoją lojalność, a Ayla potajemnie zaaranżowała ich pobyt.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 260

Ferit ogłasza rodzinie, że oświadczył się Diyar i zamierza się z nią ożenić. Jego decyzja budzi zdziwienie i niepokój domowników. Abidin odnajduje Şevkiego i poznaje tajemnicę swojego pochodzenia. Seyran, śledzona przez Hazal, jedzie do Ferita i próbuje przekonać go, żeby nie brał ślubu z Diyar, bo uważa, że robi to pod wpływem emocji. Diyar przyjeżdża do pracowni Ferita i ponownie stawia warunek, że nie chce, aby spotykał się z Seyran. Orhan próbuje naprawić konflikt z Nurten i zaprasza ją z powrotem do rezydencji, a Ferit przyznaje matce, że wciąż czuje odpowiedzialność za Seyran i nie potrafi się od niej całkowicie odciąć.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 1 kwietnia 2026 widzowie śledzą premierowy, 260. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet