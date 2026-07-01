Które zawody oferują najwyższe zarobki?

Przywołane przez „Puls Biznesu” opracowanie, bazujące na danych z ponad 1300 firm, analizuje wynagrodzenia ponad 408 tysięcy pracowników na 1264 stanowiskach. Główny wniosek z raportu to fakt, że rynek pracy silnie premiuje unikalne kompetencje oraz odpowiedzialność strategiczną, co prowadzi do szybkiego wzrostu pensji wraz z doświadczeniem.

Jakie są różnice w wynagrodzeniach?

Największy wzrost wynagrodzenia całkowitego, aż o 86 procent, ma miejsce przy awansie z eksperta na starszego eksperta. Rozpiętość płac specjalistów jest znacząca: mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty wynosi 7180 złotych, podczas gdy starszy ekspert zarabia już 25 700 złotych.

W przypadku kontraktów B2B, stawki są jeszcze wyższe i mieszczą się w przedziale od 9437 złotych do 29 139 złotych. Dla porównania, wynagrodzenie brutto doświadczonego pracownika fizycznego wynosi 5800 złotych, technicznego – 6927 złotych, a doświadczonego specjalisty – 7927 złotych.

Kto zarabia najwięcej?

Najlepiej opłacani specjaliści pracują w branży IT i nowoczesnych technologii. Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują:

architekt systemowy – 29 000 złotych,

specjalista ds. bezpieczeństwa IT – 28 069 złotych,

konsultant SAP – 28 000 złotych.

W dalszej kolejności znajdują się:

programista embedded – 27 500 złotych,

programista back-end – 27 129 złotych,

inżynier cloud – 26 500 złotych,

product owner – 25 750 złotych.

Poza branżą IT, wysokimi zarobkami wyróżniają się prawnicy, np. radca prawny zarabia około 25 100 złotych.

Autorzy raportu podkreślają, że rynek pracy coraz częściej uzależnia wysokość pensji od realnego wpływu na organizację i odpowiedzialności biznesowej, a nie od samego stażu pracy.

Źródło PAP.