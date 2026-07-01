Z takiego telefonu już nie zadzwonisz. To było ostatnie połączenie

Jak zakończyła się era telefonów stacjonarnych w Finlandii?

W Finlandii zakończono świadczenie usług tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które były utrzymywane przez ogólnokrajową sieć miedzianych kabli. Ostatnie połączenie na numer stacjonarny wykonano z Londynu, co było symbolicznym zakończeniem pewnej ery. Prezes firmy telekomunikacyjnej Elisa, Topi Manner, będący na wakacjach, zadzwonił do stołecznego Muzeum Telefonii w Helsinkach. Po drugiej stronie słuchawki znajdował się dyrektor fińskiego Urzędu Łączności i Infrastruktury, Jarkko Saarimaki.

Ostatnia rozmowa telefoniczna – wspomnienia i śmiech

Podczas tej historycznej rozmowy, którą transmitowała na żywo telewizja publiczna Yle, rozmówcy dzielili się wspomnieniami z dzieciństwa związanymi z telefonami stacjonarnymi. Wspominali również o zasadach etykiety telefonicznej, które kiedyś były powszechne. Z uśmiechem przypominali sobie czasy, gdy nie było wiadomo, kto odbierze telefon, i trzeba było prosić o rozmowę z właściwą osobą.

Dlaczego zakończono usługi telefonii stacjonarnej?

Firma Elisa była ostatnim ogólnokrajowym operatorem w Finlandii, który oferował jeszcze usługi telefonii stacjonarnej. Jednakże zaledwie kilka tysięcy osób w kraju korzystało z tej technologii. Utrzymanie sieci stało się zbyt kosztowne, nie tylko ze względu na sprzęt i materiały, ale także z powodu braku serwisantów znających się na tej starej analogowej technologii. W związku z rozwojem technologii światłowodowych i cyfrowych, przestano uczyć o tej technologii w szkołach.

Krótka historia telefonii w Finlandii

Pierwsza tradycyjna linia telefoniczna w Finlandii została zainstalowana w Helsinkach pod koniec 1877 roku. Był to rok, w którym w Europie rozpoczęła się era telefonii dzięki wynalazkowi Alexandra Grahama Bella. Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku w Finlandii działało około 2,9 miliona stacjonarnych połączeń telefonicznych.

Obecnie usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na kablach miedzianych są jeszcze świadczone przez lokalnych operatorów w niektórych mniejszych miastach. Jednak demontaż ogólnokrajowej infrastruktury kablowej może zająć wiele lat. To koniec pewnej ery, ale jednocześnie początek nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych w Finlandii.

Źródło PAP.