W obliczu tragicznych skutków trzęsienia ziemi Wenezuela podjęła niezwykłą inicjatywę.

Wenezuelski parlament masowo zrzeka się apartamentów, aby zapewnić schronienie poszkodowanym rodzinom.

Sprawdź, jak ten bezprecedensowy gest zmienia życie setek osób i co jeszcze Wenezuela oferuje ofiarom katastrofy.

Wenezuelscy parlamentarzyści oddają mieszkania

Jak poinformował przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez, posłowie z Wenezueli zrezygnowali ze swoich służbowych mieszkań, by pomóc osobom, które straciły dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi. Mieszkania te znajdują się w rządowej dzielnicy Fuerte Tiuna w Caracas i były używane przez parlamentarzystów z odległych regionów jako miejsce noclegowe podczas sesji.

Skutki katastrofy

Przewodniczący parlamentu, Jorge Rodriguez, zaktualizował liczbę ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które miało magnitudę 7,2 i 7,5. Do wtorku potwierdzono śmierć 4 734 osób, co oznacza wzrost o 173 zgonów od poniedziałku. Kataklizm ten pozbawił domów co najmniej 17 907 osób.

Pomoc dla poszkodowanych

Większość osób, które straciły swoje domy, przebywa obecnie w 107 tymczasowych obozowiskach zorganizowanych przez rząd. Te tymczasowe schronienia znajdują się głównie na terenie placówek edukacyjnych i klubów sportowych. Wenezuelski rząd stara się zapewnić jak najlepsze warunki dla poszkodowanych.

Źródło PAP.