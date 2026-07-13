Potworny pożar w klubie w Bangkoku pochłonął dziesiątki ofiar

Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 27, a wielu rannych walczy o życie w szpitalach

Brak zasilania, a później wybuch - tak świadkowie opisują ostatnie chwile przed pożarem

Pożar klubu w Bangkoku

W pożarze pubu w stolicy Tajlandii, Bangkoku, zginęło co najmniej 27 osób. Gubernator miasta, Chadchart Sittipunt, poinformował, że 22 z 63 rannych przebywa w stanie krytycznym. Nie jest jeszcze jasne, czy wśród ofiar są turyści z zagranicy.

Jak doszło do tragedii?

Pożar wybuchł w pubie Na Ladprao, znajdującym się w pobliżu popularnego targu w dzielnicy Chatuchak. Miejsce to w weekendy przyciąga dziesiątki tysięcy osób, w tym wielu zagranicznych turystów, a targ zamykany jest długo po północy. Ratownicy poinformowali, że pożar zgłoszono w niedzielę tuż przed godziną 24 czasu lokalnego.

Przyczyny pożaru

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że najpierw doszło do awarii zasilania, a następnie nastąpił wybuch, po którym lokal wypełnił się gęstym dymem. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie, co widać na nagraniach z telefonów komórkowych, gdzie ludzie w panice opuszczają lokal. Wstępne informacje wskazują, że większość ofiar znalazła się w pułapce w toaletach.

Reakcja służb ratunkowych

Strażacy potrzebowali około pół godziny, aby zapanować nad ogniem. Władze informują, że podobne tragedie zdarzały się już wcześniej w Tajlandii. W 2022 roku pożar w barze z muzyką na wschodzie kraju pochłonął 14 ofiar.

Jedna z najtragiczniejszych katastrof miała miejsce w 2009 roku w klubie Santika w Bangkoku, kiedy to podczas sylwestrowej imprezy doszło do pożaru, w którym zginęło 66 osób, a ponad 200 zostało rannych. Według niepotwierdzonych doniesień przyczyną pożaru był pokaz fajerwerków, który zorganizowano wewnątrz lokalu.

Źródło PAP.