Ursula von der Leyen odwiedziła Kijów, sygnalizując nowy etap strategicznego wsparcia dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu.

Komisja Europejska ogłosiła ambitne plany integracji ukraińskiego przemysłu obronnego z unijnym, co ma wzmocnić bezpieczeństwo kontynentu.

Ursula von der Leyen odbierze z rąk prezydenta Ukrainy Order Europy.

Jakie są plany integracji przemysłów obronnych?

"Ogłoszę nowe inicjatywy mające na celu integrację naszych przemysłów obronnych, abyśmy mogli produkować więcej i szybciej" – zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. W ramach tych działań do Kijowa przybył także unijny komisarz obrony, Andrius Kubilius. Ogłosił on podpisanie umów włączających Ukrainę do dwóch programów obronnych Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Obronnego oraz Programu na rzecz europejskiego przemysłu obronnego. Pierwszy z nich skupia się na rozwoju technologii, podczas gdy drugi ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego.

Jakie tematy będą omawiane podczas wizyty?

Podczas wizyty w Kijowie, Ursula von der Leyen będzie rozmawiać również o procesie akcesyjnym Ukrainy do Unii Europejskiej oraz o przygotowaniach do nadchodzącej zimy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej, Paula Pinho, poinformowała, że von der Leyen odbierze od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Order Europy. To nowe odznaczenie ustanowione przez Ukrainę ma na celu uhonorowanie osób, które wspierają Ukrainę w obronie jej niepodległości oraz procesie akcesji do Unii Europejskiej.

Źródło PAP.