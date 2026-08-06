GUS zaczął badanie 1 czerwca. Potrwa do 14 sierpnia

Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” od 1 czerwca do 14 sierpnia tego roku. Urząd chce zebrać dane o strukturze gospodarstw, ich wielkości i specjalizacji. Na tej podstawie GUS ma przygotować obraz polskich gospodarstw rolnych, z którego będą korzystać instytucje związane z gospodarką i rolnictwem.

Wyniki mają służyć m.in. kształtowaniu polityki rolnej na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym. Chodzi także o ocenę Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wsparcia dla rolników. Dane mają być wykorzystywane również przy realizacji rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

GUS obejmie 120 tys. gospodarstw, w tym wszystkie ekologiczne

W tej edycji GUS obejmie badaniem 120 tys. gospodarstw, czyli około 10 procent wszystkich w Polsce. Liczbę gospodarstw rolnych w kraju oszacowano na około 1,2 mln. Badanie odbywa się raz na trzy lata we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podstawą jego przeprowadzenia jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 z 18 lipca 2018 roku w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych.

GUS zbada wszystkie działające w Polsce gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Badaniem zostaną objęte także wszystkie gospodarstwa ekologiczne oraz wszystkie duże gospodarstwa indywidualne. Grupa dużych gospodarstw będzie wyłaniana osobno dla każdego województwa według przyjętych tam kryteriów. W przypadku pozostałych gospodarstw indywidualnych urząd zbada odpowiednio liczną grupę wylosowanych reprezentantów.

GUS zapyta o uprawy, zwierzęta i dochody. Formularz także online

Ankieterzy będą zbierać informacje m.in. o liczbie pracujących w gospodarstwie, użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowiu zwierząt gospodarskich. Pytania obejmą również maszyny i urządzenia rolnicze, strukturę dochodów, wykorzystanie nawozów według rodzajów oraz środków ochrony roślin. Pytania będą dotyczyć także działalności gospodarczej prowadzonej w gospodarstwie. Rolnicy otrzymają od prezesa GUS list z informacjami o badaniu, sposobie jego przeprowadzenia i celach.

Formularz będzie można wypełnić samodzielnie przez internet w aplikacji dostępnej na stronie badaniarolne.stat.gov.pl. Rolnik będzie mógł przekazać dane ankieterowi przez telefon albo podczas wizyty w gospodarstwie. GUS przypomina, że ankieter jest funkcjonariuszem publicznym i pracownikiem urzędu statystycznego. Podczas rozmowy poda numer legitymacji służbowej, a przy wizycie okaże dokument.

Tożsamość ankietera można sprawdzić na stronie badania-ankietowe.stat.gov.pl albo dzwoniąc na infolinię statystyczną pod numer +48 22 279 99 99. Pod tym samym numerem rolnicy uzyskają informacje o badaniu i potrzebną pomoc. Infolinia będzie działać 28 i 29 maja w godzinach 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 14 sierpnia w godzinach 8:00-20:00 w dni robocze. GUS podkreśla, że ankieter nie będzie prosił o dane niezwiązane z badaniem, np. o numer rachunku bankowego.

GUS: dane będą zanonimizowane. Udział w badaniu jest obowiązkowy

GUS zapewnia, że informacje zebrane w badaniu będą chronione. Dane podlegają tajemnicy statystycznej pod rygorem odpowiedzialności karnej, która obejmuje ankieterów i innych pracowników statystyki publicznej. Urząd podkreśla, że danych konkretnego gospodarstwa i związanych z nim osób nie wolno ujawniać ani przekazywać dalej. Informacje trafią do bezpiecznej bazy, a potem zostaną zanonimizowane.

Po anonimizacji GUS ma wykorzystywać dane wyłącznie do analiz zbiorczych i publikacji. Wyniki pokażą obraz rolnictwa w różnych przekrojach, ale bez ujawniania danych pojedynczych gospodarstw. Udział w badaniu jest obowiązkowy z mocy ustawy. Według urzędu dokładne dane są potrzebne do prowadzenia polityki rolnej i leżą także w interesie respondentów.

GUS ma publikować wyniki tegorocznego badania stopniowo. Analiza „Charakterystyka gospodarstw rolnych” ma zostać opublikowana w czerwcu 2028 roku. Pod koniec 2028 roku ma ukazać się także „Rocznik Statystyczny Rolnictwa”, a dane mają trafić do Banku Danych Lokalnych na stronie stat.gov.pl również w czerwcu 2028 roku.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI