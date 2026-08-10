Urlop dwa razy w roku to za mało? Sprawdź, co mówi ekspertka

Dlaczego urlop raz w roku to za mało?

Psycholożka z Uniwersytetu SWPS, Aleksandra Penza, zwraca uwagę na to, że praca, niezależnie od jej charakteru, może powodować wysoki poziom stresu i pobudzenia organizmu. „To osłabia naszą odporność psychiczną, umiejętność podejmowania decyzji, skrupulatność, rzetelność w działaniu. Ludzki organizm dla sprawnego funkcjonowania potrzebuje czasu na regenerację” - mówi ekspertka. Regularne przerwy od pracy są więc niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego.

Jak prawidłowo odpoczywać?

Aby efektywnie się regenerować, warto zrozumieć, co to znaczy dobrze odpoczywać. Psycholożka rekomenduje model DRAMMA, który obejmuje sześć kluczowych elementów: detachment (odłączenie), relaxation (relaks), autonomy (autonomia), mastery (mistrzostwo), meaning (sens) i affiliation (przynależność). „Podczas urlopu ważne jest odcięcie się od zadań zawodowych, zarówno od myśli, jak i od konkretnych czynności, np. sprawdzania e-maili czy odczytywania wiadomości na komunikatorach” - tłumaczy Penza.

Relaks to kolejny istotny element, który polega na angażowaniu się w aktywności obniżające aktywność układu nerwowego, jak spacery czy joga. Autonomia w wypoczynku oznacza, że powinniśmy mieć wpływ na to, jak spędzamy czas wolny, unikając z góry zaplanowanych aktywności.

Jakie aktywności wybrać podczas urlopu?

Kolejnym ważnym aspektem jest poszukiwanie aktywności, które dają satysfakcję i pozwalają na doskonalenie umiejętności. „To może być wspinaczka, jazda na rowerze, ale też czytanie książek, czyli coś, co będzie dla nas stanowiło jakieś minimalne wyzwanie” - dodaje ekspertka. Warto również angażować się w działania zgodne z naszymi wartościami, które nadają naszemu życiu sens.

Ostatnim elementem jest przynależność, czyli budowanie relacji z innymi ludźmi, co jest szczególnie ważne podczas urlopu. „Kiedy oglądamy rolki albo czytamy newsy, nasz mózg jest bombardowany dużą ilością informacji, które musi przetworzyć. Nasze ciało teoretycznie odpoczywa, ale nasz organizm intensywnie przetwarza informacje” - ostrzega Penza.

Jak długo powinien trwać urlop?

Według badań, najlepszy stan relaksu osiągamy około ósmego dnia urlopu, dlatego optymalny wypoczynek powinien trwać od 10 do 14 dni. „Czas po urlopie też powinien być takim stopniowym wejściem z zadania, a nie rzutem na głęboką wodę” - radzi psycholożka.

Zbyt rzadkie urlopy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. „Brak systematycznej regeneracji może prowadzić m.in. do wypalenia zawodowego. Codzienne rutyny związane z odpoczynkiem mają duże znaczenie dla naszego dobrostanu psychicznego” - podkreśla Penza. Wypalenie zawodowe objawia się trudnościami w koncentracji, częstszymi błędami w pracy i mniejszą zdolnością do radzenia sobie z trudnymi zadaniami.

Jakie są symptomy wypalenia zawodowego?

Symptomy wypalenia zawodowego mogą obejmować zarówno fizyczne, jak i emocjonalne wyczerpanie. „Pierwsze symptomy poznawcze wypalenia zawodowego mogą być związane z trudnością ze skupieniem uwagi, częstszym popełnianiem błędów w pracy, odraczaniem podejmowania decyzji trudnych, mniejszą zdolnością do zajmowania się trudnymi zadaniami. Może pojawić się frustracja, zniechęcenie, brak chęci nawiązania relacji w pracy, cynizm, czyli zobojętnienie, a wręcz negatywny stosunek do współpracowników lub klientów” - wyjaśnia ekspertka.

Długotrwały stres może prowadzić do fizycznych objawów, takich jak bóle głowy, problemy ze snem czy bóle kręgosłupa. Dlatego coraz więcej firm zaczyna dbać o dobrostan pracowników, dostrzegając związek między ich zdrowiem a zaangażowaniem w pracę. „Pracownicy, którzy mają wysokie poczucie dobrostanu, wysoką satysfakcję z pracy, są w stanie bardziej się angażować” - podkreśla psycholożka.

Źródło PAP.