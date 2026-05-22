Spotkały się nasze spojrzenia… Weissowie w Wadowicach. Intymna opowieść o sztuce, relacji i pamięci

Na wystawie w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zobaczymy wybrane prace Wojciecha Weissa, jednego z najważniejszych artystów Młodej Polski i wieloletniego rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zestawione z twórczością jego uczennicy, a później żony, Ireny Aneri Weissowej.

Prezentowane na wystawie prace Wojciecha Weissa pokazują go nie tylko jako artystę, ale też w jego prywatnym świecie. Powstawały w przestrzeni domu, wśród bliskich i w rytmie zwykłego życia, co widać w portretach, scenach rodzinnych i uważnych obserwacjach rzeczywistości. Z kolei twórczość Ireny Aneri Weissowej wnosi do tej opowieści inny ton, bardziej wyciszony i skupiony. Jej obrazy budują własną narrację opartą na świetle, ciszy i uważnym spojrzeniu. To zestawienie pokazuje nie tylko dwa różne języki artystyczne, ale też to, jak sztuka była obecna w ich codziennym życiu, w którym dom nie jest jedynie tłem. W przypadku Weissów to właśnie życie rodzinne i bliskość drugiej osoby stają się jednym z kluczy do zrozumienia ich twórczości. Ważnym kontekstem tej historii jest również Kalwaria Zebrzydowska – miejsce, które rozszerza tę opowieść o szerszy, duchowy kontekst.

Sztuka, która zaczyna się w domu

Prace pochodzą z kolekcji rodzinnej, zachowanej i udostępniona przez wnuczkę artysty, Zofię Weiss, co nadaje ekspozycji szczególny charakter. Przez lata były obecne w domu, wisiały na ścianach, towarzyszyły rozmowom, zmieniającym się pokoleniom, kolejnym etapom życia. Dzięki temu na wystawie oglądamy nie przypadkowy wybór prac, ale obrazy, które naprawdę są częścią rodzinnej historii.

– Muzeum w Wadowicach jest miejscem szczególnym. Mam poczucie, że obecność obrazów i rodzinnych pamiątek Aneri i Wojciecha Weissów właśnie tutaj jest pewnego rodzaju dopełnieniem wszystkiego, co po sobie zostawili, nie tylko w sztuce, ale też w tym duchowym świecie, który wspólnie budowali. Jest to dla mnie niezwykłe, że ich twórczość może wybrzmiewać w miejscu o tak szczególnej historii i znaczeniu. Dla mnie to sytuacja bardzo poruszająca. I chciałabym, żeby osoby odwiedzające tę wystawę dwojga artystów, odnalazły w niej wzajemną miłość, czułość i uważność na drugiego człowieka, ale też miłość do świata, która jest w ich sztuce realnie obecna – mówi Zofia Weiss.

Ekspozycja przygotowana w ramach programu „Małopolskie Muzea Domowe” prezentowana w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach tworzy subtelny dialog między dwiema historiami rodzin – Weissów i Wojtyłów. Choć różne, łączy je wspólny fundament domu jako miejsca, w którym kształtuje się człowiek, jego wrażliwość i sposób patrzenia na świat.

– Te obrazy przez lata wisiały na ścianach i były częścią rodzinnej historii. Ktoś obok nich dorastał, ktoś się przy nich zatrzymywał, ktoś przechodził obok nich każdego dnia. Teraz trafią do miejsca, które też opowiada o początku i domu, w którym kształtuje się człowiek. Jestem przekonana, że to właśnie tu będzie można zobaczyć je inaczej, nie jak eksponaty, ale jako część osobistej historii – mówi Katarzyna Coufał-Lenczowska, Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Wernisaż wystawy „Spotkały się nasze spojrzenia… Wojciech Weiss. Irena Aneri Weissowa” w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach odbędzie się 28 maja 2026 roku. Dla wszystkich odwiedzających wystawa będzie prezentowana od 29 maja do 31 października 2026 roku, w ramach biletu na wystawę stałą. Na ekspozycji zobaczymy m.in. 14 obrazów Ireny Aneri Weissowej, rzeźbę autorstwa Jędrzeja Wowry, a także wybór prac Wojciecha Weissa, uzupełniony o materiały graficzne i fotograficzne.

Patronat honorowy nad ekspozycją objęła Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.