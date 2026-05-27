Co czeka uczestników Skrzydlatych Juwenaliów?

W czwartek w Dęblinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Skrzydlate Juwenalia organizowane przez Lotniczą Akademię Wojskową. Jak podkreśliła wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów, kpr. pchor. Aleksandra Nowak, „Juwenalia to dla studentów i mieszkańców miasta bardzo dobra okazja, żeby się zintegrować”.

Program i atrakcje na Stadionie Miejskim

Impreza rozpocznie się o godzinie 17.30 występem DJ Sebstera, a pół godziny później na scenie pojawi się zespół Tabula Rasa. O godzinie 19 zaplanowano symboliczne przekazanie kluczy do miasta studentom. W dalszej części wieczoru publiczność będzie mogła bawić się przy muzyce discopolowego duetu Topky, a także przy dźwiękach zespołu Turbulencja, który został założony przez studentów Szkoły Orląt. Na scenie wystąpią również Bracia Figo Fagot oraz raper Tymek. Zakończenie imprezy planowane jest po północy, a wstęp na wydarzenie na Stadionie Miejskim jest bezpłatny.

Historia i znaczenie Lotniczej Akademii Wojskowej

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie to uczelnia z długą tradycją, kształcąca przyszłych oficerów lotnictwa oraz kadrę lotnictwa cywilnego. W jej murach studiuje około 1800 studentów na kierunkach wojskowych i cywilnych. Akademia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne, a także studia podyplomowe i kursy doskonalenia zawodowego, w tym dla żołnierzy zawodowych.

Początki tej prestiżowej szkoły sięgają listopada 1925 roku, gdy została założona w Grudziądzu. Dwa lata później przeniesiono ją do Dęblina, gdzie w 1928 roku odbyła się pierwsza promocja oficerska. Wśród promowanych byli późniejsi dowódcy polskich dywizjonów w Wielkiej Brytanii oraz twórca słynnego Dywizjonu 303 – Zdzisław Krasnodębski. Po wojnie uczelnia wznowiła działalność jako Wojskowa Szkoła Pilotów, a w 2018 roku przekształciła się w Lotniczą Akademię Wojskową.

Nowoczesne zaplecze szkoleniowe

Akademia dysponuje nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, w tym Akademickim Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego, który posiada 39 statków powietrznych, w tym samoloty i śmigłowce. Podchorążowie odbywają szkolenia taktyczne i bojowe na samolotach i śmigłowcach stacjonujących w Dęblinie w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego.

Źródło PAP.